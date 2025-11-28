Théâtre : la pièce "L'injuste" avec Jacques Weber diffusée sur T18 samedi 29 novembre 2025

Samedi 29 novembre 2025 à 21:05, T18 diffusera "L'injuste" avec Jacques Weber et Zineb Triqui, une pièce captée les planches mythiques du théâtre de la Renaissance inédite à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

En 1993, dans un bunker perdu dans une forêt Suisse, François Genoud, le détenteur des droits d’auteur d’Hitler et Goebbels vit ses dernières heures. Toute sa vie, le banquier des nazis a échappé à la justice et aux remords. Pour son dernier baroud d’honneur, il reçoit une jeune journaliste d’un quotidien israelien. Mais pourquoi elle ? Que cherche-t-il ?

Cette interview sera son testament pour l’histoire, un dernier pied de nez à l’humanité. Mais la jeune femme qui se tient en face de lui est bien décidée à ne pas rendre la fin de vie de François Genoud aussi facile qu’il avait imaginé.

Un duel tendu, un thriller haletant, où le destin des deux âmes se joue dans l'ombre, avec l'immense Jacques Weber.