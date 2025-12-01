recherche
Replay "L'oeil de Philippe Caverivière" du 1er décembre 2025 face à Serge Papin (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 1 décembre 2025
Ce lundi 1er décembre 2025 à 07:55 sur RTL, Serge Papin était dans “L'oeil de Philippe Caverivière”. Nous vous proposons de voir ou de revoir cette chronique humoristique à déguster sans modération.

C'est un moment à ne pas manquer le matin à 07:55 sur RTL dans la matinale, 5 minutes d'humour avec “L'oeil de Philippe Caverivière”.

Du lundi au vendredi, Philippe Caverivière pose son regard aiguisé sur l'actualité avec une chronique piquante et incisive.

Ce matin, Serge Papin, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d'Achat., était l'invité de la Matinale de RTL. Ce dernier s'est donc retrouvé dans “L'oeil de Philippe Caverivière”.

Nous vous proposons de voir ou de revoir “L'oeil de Philippe Caverivière” du lundi 1er décembre 2025.

Si vous avez loupé une chronique de Philippe Caverivière sur RTL ou sur France 2, retrouvez-les toutes sur notre page spéciale : Les chroniques de Philippe Caverivière.
L'info TV en continu

