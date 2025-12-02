recherche
"Le meilleur pâtissier" jeudi 4 décembre 2025 sur M6, voici ce qui va se passer

"Le meilleur pâtissier" jeudi 4 décembre 2025 sur M6, voici ce qui va se passer

Jeudi 4 décembre 2025 à 21:10 sur M6, Laëtitia Milot, Cyril Lignac et Mercotte vous proposeront de suivre le 13ème épisode du "Meilleur pâtissier" : « Demi-finale au coin du feu ».

C'est la 2ème demi-finale du Meilleur Pâtissier ! Place aux plus gourmands et réconfortants des gâteaux, ceux qu'on savoure au coin du feu et qui nous font passer le plus doux des hivers !

Épreuve du classique revisité  Le généreux mont-blanc

Cyril a choisi de revisiter un dessert mythique, le très alléchant « mont-blanc ». Une meringue tendre à l'intérieur et craquante à l'extérieur, une crème ultralégère et de fins vermicelles de crème de marron. À nos demi-finalistes de présenter au jury des créations dignes d'une demi-finale !

Épreuve technique  La très haute et périlleuse timbale de Gouffé

Une tour de génoise ultra moelleuse, des couches de mousse au chocolat délicieusement onctueuse entremêlées d'un confit de fraises acidulé… Pour l'une de ses dernières épreuves techniques, Mercotte a ressorti de son grimoire un dessert aussi beau et haut que périlleux ! Une place pour la finale est en jeu… alors quel vaillant pâtissier triomphera de la redoutable timbale de Gouffé ?

Épreuve créative  Le symbole sucré de la montagne

Pour cette dernière épreuve, les pâtissiers devront nous emmener en vacances à la montagne et inventer le plus réconfortant des desserts. Ils devront séduire un pâtissier au sommet, puisque c'est le grand Pierre Hermé qui désignera l'ultime finaliste de cette 14ème saison !

Extrait vidéo

"Moi je dis juste attention" Pour sa revisite du Mont-Blanc en une création digne d’une demi-finale, Cyril Lignac craint que son gâteau soit trop sucré !

"Tu vas faire une pizza ?" Pour décrocher un top, les quatre pâtissiers doivent réaliser des macarons figuratifs, qui ressemblent à tout sauf à des macarons !

Suivez nous...