"Danse avec les stars" : Julien Lieb & Stéphane Bern rejoignent le casting de la prochaine saison sur TF1

À l'approche de la diffusion de la nouvelle saison de "Danse avec les stars", TF1 dévoile deux nouvelles personnalités qui rejoignent le casting : Julien Lieb et Stéphane Bern.

Sur le parquet de danse le plus célèbre de France, de nouvelles personnalités d'exception s'élanceront dans une compétition unique !

Après Laure Manaudou annoncée hier, TF1 dévoile ce soir l'identité de deux nouvelles personnalités :

Julien Lieb, finaliste de la "Star Academy"

Il y a deux ans, Julien Lieb s’est imposé comme l’une des révélations de la scène musicale française.

Après sa sortie du château, il a dévoilé plusieurs singles dont « Le jeu » qui cumule aujourd’hui plus de 25 millions de streams sur les principales plateformes musicales.

En septembre dernier, il a confirmé son talent avec la sortie de son premier album, « Naufragé », qui a rencontré un franc succès. Classé directement dans le Top 5 des meilleures ventes lors de sa première semaine de sortie, cet opus a permis au jeune chanteur de franchir une étape importante dans sa carrière.

Après avoir été couronné en octobre dernier « Révélation masculine de l’année » lors de la cérémonie des NRJ Music Awards, Julien Lieb est actuellement en tournée dans toute la France.

L’année 2026 marquera un moment clé de sa carrière puisque le chanteur montera sur la prestigieuse scène de L’Olympia, symbole de son ascension dans le paysage musical français.

Stéphane Bern, visage incontournable des médias en France depuis plus de 30 ans

C’est à la télévision sur TF1 que le grand public le découvre en 1998 où il présente l’émission « Sagas », consacrée aux célébrités et familles célèbres, avant de rejoindre Canal+ en 2003. Mais c’est en 2006, en intégrant France Télévisions, qu’il s’impose durablement avec son émission « Secrets d’Histoire ». Ce programme, qui raconte la vie des grandes figures historiques à travers des lieux emblématiques, est devenu au fil des années, un rendez-vous incontournable. Il poursuit sur cette lancée avec des émissions populaires comme « Le Village préféré des Français » ou « Laissez-vous guider », où il met en avant le patrimoine local et national.

Avant cela, Stéphane Bern s’était déjà fait un nom à la radio et dans le journalisme. Après des débuts dans la presse écrite en 1985, il fait entendre sa voix sur Europe 1 dans les années 1990 puis sur RTL, où il se distingue dans « Les Grosses Têtes ». En 2000, il prend les rênes de l’émission « Le Fou du roi » sur France Inter, un programme qu’il anime pendant onze ans. Il prolonge ensuite cette dynamique sur RTL avec « À la bonne heure ». Depuis la rentrée 2025, c’est sur Ici (ex France Bleu) qu’on le retrouve chaque matin avec sa chronique « Stéphane Bern voyage dans le temps ».

Parallèlement, Stéphane Bern s’engage à partir de 2017 dans une mission présidentielle pour préserver le patrimoine en péril. Il met en place le « Loto du Patrimoine », grâce auquel plus de 1 000 monuments ont pu être restaurés en huit ans.

Enfin, Stéphane Bern élargit son champ d’action en s’essayant au jeu d’acteur, tenant notamment les premiers rôles dans des fictions comme « Meurtres en Lorraine » et, depuis 2022, la série « Bellefond » diffusée sur France 3.