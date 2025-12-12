"Taratata 100 % live" vendredi 12 décembre 2025 sur France 2, les invités de Nagui (vidéo)

Ce vendredi 12 décembre 2025 à 22:45 sur France 2, le dernier Taratata de l’année réunit comme à son habitude des artistes confirmés et des jeunes talents qui viennent unir leurs univers.

Autour de Nagui, la soirée s’articule autour de relectures soignées, d’hommages assumés et de créations plus intimes.

Figure majeure de la scène française, Alain Chamfort, qui vient de publier la compilation « Temps Forts », revient sur le plateau, fidèle parmi les fidèles. Il ouvrira la soirée avec Manureva, son tube sorti il y a près de 50 ans. Il enchaînera avec En beauté, extrait de son ultime album « L'impermanence ». Dans ce titre, il aborde avec son élégance l’idée du départ, du bilan, du temps qui passe. À ce propos, il rejoindra ensuite Hooverphonic pour réinterpréter Le temps qui court, une réflexion sur la nature éphémère de la vie et l'importance de vivre pleinement chaque moment.

Le groupe belge, qui fête ses 30 ans de carrière, proposera son incontournable Mad About You, succès international mêlant cordes dramatiques et sensualité sombre. La chanson, construite comme un thème de film noir contemporain, raconte une histoire d’amour interdite.

Pour son grand retour dans Taratata, Keren Ann vient présenter La musique à fond, extrait de « Paris Amour », son dixième album aux allures de bande-originale de film. L’artiste monte le son dans un registre exalté et aussitôt exaltant. Sa chanson aborde la façon dont on se cache derrière le bruit, la fuite, l’excès, sans réussir à faire taire les émotions.

Elle partagera aussi la scène avec Billie, la fille de Matthieu Chedid, pour la ballade folk Big Yellow Taxi de Joni Mitchell : un morceau lumineux au fond grave, critique écologique avant l’heure que le duo éclaire d’une énergie nouvelle.

Avec Miki Cowboy, Miki, la nouvelle étoile montante de la scène pop française, revient se confronter au désaveu paternel et à une relation cabossée. Un second passage dans Taratata qui confirme une personnalité affirmée.

La Belgique sera à l’honneur grâce à Roméo Elvis et Oscar and the Wolf. L’incontournable rappeur francophone et le chanteur flamand, qui sortent ensemble l’EP « Jardin », vont interpréter leur titre Ceiling, sur une légèreté retrouvée, une parenthèse d’apaisement et de gratitude dans une ambiance qui ne laissera personne indifférent.

Révélée par le hit Maybe, la chanteuse britannique Sienna Spiro proposera son tout dernier titre Die On This Hill qui mêle émotions brutes, mélodies envoutantes et une élégance rétro aux accents des années 1960. Une artiste d’à peine 20 ans à suivre de très près.

Elle offrira également A Song For You de Donny Hathaway, l’un des plus grands titres de la soul intimiste et l’une des plus belles déclarations d'amour. Un terrain parfait pour montrer sa capacité à transmettre de la vulnérabilité sans artifices.

Comme toujours, au fil de la soirée, Nagui donnera la parole aux artistes dans des entretiens spontanés et complices, entre confidences et moments de partage. L’esprit de Taratata se manifeste avec le format acoustique où chaque artiste offrira une redécouverte de morceaux sous un jour nouveau, dans une atmosphère authentique.