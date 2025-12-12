La pièce "La raison d'Aymé" d'Isabelle Mergaux à revoir sur France 4 dimanche 14 décembre 2025

Dimanche 14 décembre 2025 à 21:05, France 4 rediffusera "La raison d'Aymé", une pièce d’Isabelle Mergault avec Philippe Beglia, Anne-Sophie Germanaz, Gérard Jugnot et Isabelle Mergault.

L'histoire en quelques lignes...

Aymé, un riche industriel, vient d’épouser une jeune femme, Chloé, de trente ans de moins que lui. Aymé nage dans le bonheur : il aime et se croit aimé ! Mais Chloé n’est intéressée que par son argent… au point même d’engager un tueur pour se débarrasser de ce mari crédule et hériter de sa fortune !

Aveuglé par son amour, Aymé ne voit pas le danger qu’il court. N’écoutant que son coeur, il n’entend plus sa raison… Et c’est justement parce qu’il ne l’entend plus, que la chose incroyable va se produire : la Raison d'Aymé va surgir en chair et en os devant ses yeux ! et elle est furieuse ! Furieuse, de parler dans le vide ! Furieuse de ne plus être écoutée ! La cohabitation ne va pas être de tout repos entre Aymé et cette raison autoritaire qui tente par tous les moyens de le sauver.

Aymé se trouve confronté à un choix capital : doit-il suivre son cœur ? Doit-il écouter sa raison ? Et au bout du compte, n’est-ce pas Chloé qui aura la solution