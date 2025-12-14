Le grand concert des pyramides avec Fatma Said sur France 4 mardi 16 décembre 2025

À découvrir sur France 4 mardi 16 décembre 2025 à 21:05, "Le grand concert des pyramides avec Fatma Said", un événement musical et télévisuel unique.

Une idée lancée comme un rêve : le tournage d’un concert de Fatma Said devant les pyramides devient un événement musical et télévisuel unique. Le rêve prend forme, et la soprano égyptienne offre un concert inoubliable au pied des monuments les plus emblématiques de son pays.

Paris / Le Caire

Certains projets naissent d’une idée mûrement réfléchie, d'autres d'une évidence. Dans quel meilleur décor capter une artiste égyptienne ? Devant les pyramides !

Un moment unique pour Fatma Said : chanter chez elle, en Égypte, devant les symboles éternels de son pays.

Dirigées par le jeune et talentueux chef Sammy El Ghadab, Les Frivolités parisiennes se sont engagées dans l’aventure sans hésitation.

Un concert impossible, rendu possible

Le résultat : un concert au pied des pyramides de Gizeh, filmé comme aucune performance ne l’avait été auparavant, et rendu avec une qualité sonore à couper le souffle, en dépit de la difficulté des conditions d’un tournage dans le désert.

Un lieu chargé d’histoire, une voix lumineuse, une rencontre entre héritage et création contemporaine.

Une rencontre entre un paysage millénaire et une voix du XXIᵉ siècle.

Fatma Said interprète un programme qui traverse les cultures, mêlant le répertoire classique à des chants issus des traditions égyptiennes et moyen-orientales. Face aux pyramides, chaque note prend une dimension nouvelle, comme si le désert devenait un partenaire silencieux.