Finale de "La France a un incroyable talent" mardi 16 décembre 2025 en direct sur M6 (vidéo)

Mardi 16 décembre 2025 à 21:10 sur M6, Karine Le Marchand présentera en direct la grande finale de la 20ème saison de "La France a un Incroyable Talent".

Neuf semaines d’émotions, de rires, de buzz, de performances inoubliables… l’heure est venue de connaître l’incroyable talent de l’année. Ils étaient plus de 120 au départ. Il ne reste que 10 finalistes : dix talents, dix univers, dix numéros prêts à tout pour décrocher le titre et faire décoller sa carrière.

Cette saison, le jury a tout vu : la virtuosité, l’humour, la grâce, la folie... et un certain Timéo, 10 ans à peine, guitariste surdoué qui a décroché le mythique Platinium Buzzer, celui que le jury n’offre qu’une fois par saison, à l’unanimité. Rien que ça !

En finale, fini les buzz. Le jury n’a plus aucun pouvoir. Le seul vrai boss, c’est le public. Un seul vote compte - le vôtre - pour désigner celui ou celle qui repartira avec un titre prestigieux, 100 000 euros et un tremplin unique pour changer sa vie.

Pour remettre le chèque, Mathieu Stepson, illusionniste et grand gagnant de la saison dernière, fera son retour sur scène. Depuis sa victoire, tout s’est accéléré pour lui : tournées, succès, public conquis… une success story née ici, sur le plateau de l’émission.

Acrobaties vertigineuses, voix renversantes, émotions brutes et frissons garantis : cette grande finale s’annonce imprévisible. Chaque seconde compte, chaque note peut tout faire basculer. Une chose est sûre : personne ne sait ce qui va se passer.

Alors, qui rejoindra les légendes de l’émission ?

Rendez-vous mardi 16 décembre à 21:10 sur M6 pour la grande finale en direct. C'est vous qui décidez, et tout peut arriver...