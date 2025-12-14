recherche
Divertissements

Finale de "La France a un incroyable talent" mardi 16 décembre 2025 en direct sur M6 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 14 décembre 2025 145
Finale de "La France a un incroyable talent" mardi 16 décembre 2025 en direct sur M6 (vidéo)

Mardi 16 décembre 2025 à 21:10 sur M6, Karine Le Marchand présentera en direct la grande finale de la 20ème saison de "La France a un Incroyable Talent".

Neuf semaines d’émotions, de rires, de buzz, de performances inoubliables… l’heure est venue de connaître l’incroyable talent de l’année. Ils étaient plus de 120 au départ. Il ne reste que 10 finalistes : dix talents, dix univers, dix numéros prêts à tout pour décrocher le titre et faire décoller sa carrière.

Cette saison, le jury a tout vu : la virtuosité, l’humour, la grâce, la folie... et un certain Timéo, 10 ans à peine, guitariste surdoué qui a décroché le mythique Platinium Buzzer, celui que le jury n’offre qu’une fois par saison, à l’unanimité. Rien que ça !

En finale, fini les buzz. Le jury n’a plus aucun pouvoir. Le seul vrai boss, c’est le public. Un seul vote compte - le vôtre - pour désigner celui ou celle qui repartira avec un titre prestigieux, 100 000 euros et un tremplin unique pour changer sa vie.

Pour remettre le chèque, Mathieu Stepson, illusionniste et grand gagnant de la saison dernière, fera son retour sur scène. Depuis sa victoire, tout s’est accéléré pour lui : tournées, succès, public conquis… une success story née ici, sur le plateau de l’émission.

Acrobaties vertigineuses, voix renversantes, émotions brutes et frissons garantis : cette grande finale s’annonce imprévisible. Chaque seconde compte, chaque note peut tout faire basculer. Une chose est sûre : personne ne sait ce qui va se passer.

Alors, qui rejoindra les légendes de l’émission ?

Rendez-vous mardi 16 décembre à 21:10 sur M6 pour la grande finale en direct. C'est vous qui décidez, et tout peut arriver...
Dernière modification le dimanche, 14 décembre 2025 12:48
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Capitalisme américain : Le culte de la richesse&quot; sur ARTE mardi 16 décembre 2025

"Capitalisme américain : Le culte de la richesse" sur ARTE mardi 16 décembre 2025

14 décembre 2025 - 13:04

Sur le même thème...

Le grand concert des pyramides avec Fatma Said sur France 4 mardi 16 décembre 2025

Le grand concert des pyramides avec Fatma Said sur France 4 mardi 16 décembre 2025

14 décembre 2025 - 12:24

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 14 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 14 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine …

13 décembre 2025 - 19:59 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...