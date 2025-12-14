"Super Nanny" : halte aux écrans et à la malbouffe, mardi 16 décembre 2025 sur TFX (vidéo)

Mardi 16 décembre 2025 à 21:10, TFX rediffusera un épisode inédit de "Super Nanny" dans lequel Sylvie se rend dans une famille pour tenter de limiter l'usage des écrans et mettre fin à la malbouffe.

Bienvenue chez Noémie (31 ans) et Nicolas (42 ans) qui sont les heureux parents de 4 filles : Lorenza (12 ans), Lola (6 ans) et les jumelles Léna et Loriana (16 mois). Et cette tribu est sur le point de s’agrandir encore puisque Noémie est enceinte de son 5ème enfant.

Passer de 2 à 4 enfants n’est pas une chose aisée et le jeune couple en a pris conscience. Si bien qu’ils peinent à gérer leur quotidien et trouver un équilibre qui convienne à tous les membres de la famille.

Les jumelles accaparent toute l’attention et les 2 ainées se sentent délaissées. Elles s’ennuient et aimeraient passer davantage de temps en famille. Mais faute d’une organisation solide les filles sont scotchées à leurs tablettes et téléphones. C’est d’ailleurs tous les membres de la famille qui ne peuvent plus se passer des écrans quitte à en oublier certaines habitudes fondamentales comme la préparation d’une cuisine équilibrée. Les petits plats ont laissé place aux hamburgers et frites…

Noémie et Nicolas ont la volonté que tout cela évolue mais malheureusement ils n’arriveront pas à créer tous ces changements seuls et ont besoin de Super Nanny !

Un nouveau défi à relever avec plusieurs problématiques à résoudre avant l’arrivée du nouveau bébé dans la famille.