"Cuisine ouverte, la table des fêtes" avec Mory Sacko mercredi 17 décembre 2025 sur France 3

Mercredi 17 décembre 2025 à 21:10, retrouvez Mory Sacko sur France 3 et sa "Cuisine ouverte" dans un prime inédit : « La table des fêtes ».

Dans la prestigieuse salle Wagram à Paris, Mory Sacko vous invite à célébrer cinq années de voyages, de rencontres et déguster des recettes inédites.

L’occasion de retrouver les grands principes qui ont fait le succès de Cuisine ouverte : des célébrités endossant le rôle de commis, des producteurs sélectionnant leurs meilleurs produits, des contributions de chefs emblématiques et des dégustations conviviales.

Cette émission spéciale conçue dans l’esprit des fêtes de fin d’année va réunir, sous la houlette de Mory Sacko, David Douillet et sa femme Vanessa, Adil Rami et sa sœur Feda.

Les chefs Emmanuel Renaut *** et Amandine Chaignot vont chacun confectionner leur recette de Noël, qu’ils feront déguster à Mory et aux invités.

Ce prime événement va permettre également de revivre en images des temps forts de l’émission, tels que les plus beaux décors naturels, les aléas climatiques, des ingrédients insolites…

La soirée s’annonce particulièrement savoureuse et animée.