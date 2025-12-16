recherche
Première demi-finale de "Prodiges" jeudi 18 décembre 2025 sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 16 décembre 2025 58
"Prodiges", le rendez-vous incontournable des fêtes de fin d'année, sera de retour sur France 2 à partir du jeudi 18 décembre 2025 pour une nouvelle saison féerique, remplie d'émotions, dans un écrin aux couleurs de Noël.

Pour cette nouvelle saison, fidèlement parrainée par le Crédit Mutuel, nous retrouvons Faustine Bollaert et le jury d’exception : la chorégraphe et danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla, le célèbre violoncelliste Gautier Capuçon et Julie Fuchs, la soprano aux trois Victoires de la musique classique.

Cette année encore, les téléspectateurs auront droit à trois soirées ! En effet, ce sont 24 jeunes talents qui vont performer lors de deux demi-finales. Pour la grande finale, ils ne seront plus que 12. Âgés de 6 à 16 ans, ces virtuoses du classique se produiront sur scène et feront découvrir au jury ainsi qu’au public leur talent parmi le chant, la danse et la pratique d’un instrument de musique.

À l’issue de cette première soirée, le jury délibérera parmi 12 jeunes talents, afin de sélectionner, par catégorie, les deux Prodiges qui l'ont le plus convaincu.

La cheffe d'orchestre Zahia Ziouani accompagnera les jeunes talents avec son orchestre Divertimento.

Esther Abrami, l'une des plus grandes violonistes de sa génération, est la prestigieuse marraine de cette saison 12 de Prodiges.

Suivez nous...