"Le meilleur pâtissier : qui sera plus fort que le grimoire de Mercotte ?" jeudi 18 décembre 2025 sur M6

Après ses adieux sous la tente du “Meilleur Pâtissier”, Mercotte tire sa révérence pour mettre une dernière fois les nerfs à vifs des pâtissiers dans des épreuves dont elle a le secret, avec ses recettes les plus emblématiques, tirées de son célèbre grimoire.

Dans ce programme inédit, diffusé jeudi 18 décembre 2025 à 21:10 sur M6, elle sera accompagnée de Norbert Tarayre et tentera de challenger les candidats.

Chaque épreuve débutera par l’annonce d’une recette choisie parmi ses mythiques épreuves techniques, véritable marque de fabrique de son univers pâtissier.

Les candidats vont devoir redoubler d’effort pour plaire à ce duo intraitable de jurés.

Le retour de candidats emblématiques

8 pâtissiers, parmi ceux qui ont le plus marqué les différentes saisons du concours, font leur retour sous la célèbre tente pour s’affronter dans une série de six épreuves techniques spécialement conçues par Mercotte, à partir des recettes les plus redoutables de son grimoire.

Un casting réunissant des pâtissiers talentueux et attachants, de différentes saisons du Meilleur Pâtissier : Alexandre (saison 10), Marinela (saison 7), Romain (saison 13), Reine (saison 9), Jérôme (saison 10), Julien (saison 7), Fanny (saison 12), Anne-Loup (saison 10).

Une aventure inédite placée sous le signe de la gourmandise et de la technicité

Mercotte impose six épreuves techniques de haute volée épaulée par Norbert, qui n’hésite pas à bousculer les candidats et apporter humour, énergie et esprit de compétition sous la tente.

Alliant précision, créativité et rigueur, les participants vont devoir déchiffrer des recettes parfois énigmatiques, maîtriser des techniques complexes et répondre à des exigences particulièrement strictes pour éviter à tout prix d’être éliminés.

Alors qui sortira vainqueur de la compétition ? Qui sera plus fort que le grimoire de Mercotte ?