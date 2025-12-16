"Voici l'année people 2025" le meilleur de l'actualité des célébrités sur CStar jeudi 18 décembre 2025

Jeudi 18 décembre 2025 à 21:10, CStar vous proposera de revivre et de décrypter le meilleur de l'actualité des célébrités peoples de l'année dans "Voici l'année people 2025".

Revivez le meilleur de l’année people 2025 avec toutes les stars françaises et internationales de la chanson, du cinéma, de la télévision, du sport et de la politique, mais aussi toutes les têtes couronnées qui ont marqué cette année.

Entre romances passionnées, mariages fabuleux, séparations inattendues, disparitions marquantes ou encore procès retentissants, "Voici l'année people 2025" propose un retour en images et en interviews sur tous les moments forts qui ont secoué la planète people !

Rires, anecdotes, décryptages, scoops et parfois même prédictions… ne ratez pas ce voyage inoubliable au cœur de l'année people, en compagnie des experts et journalistes de CStar Fabien Lecoeuvre, Jordan De Luxe, Karine Hernandez, Nicolas Petit et Sabrina Bierlein-Bouyer mais aussi de l’humoriste Sébastien Thoen et de la médium Carole Thizon.