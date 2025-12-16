La 6ème saison de "Qui veut être mon associé ?" diffusée à partir du 8 janvier 2026 sur M6

L'émission "Qui veut être mon associé ?" sera de retour sur M6 jeudi 8 janvier 2026 pour une sixième saison inédite, riche en émotions et en ambitions.

Des entrepreneurs français passionnés disposent de quelques minutes pour défendre leurs idées face à 7 investisseurs reconnus et prêts à miser gros.

Entre coups de cœur, suspense, négociations intenses et projets inspirants, chaque épisode offre un concentré d’énergie entrepreneuriale.

Marc Simoncini, Anthony Bourbon, Éric Larchevêque, Kelly Massol, Alice Lhabouz et Jean-Michel Karam, rejoints cette année par Jonathan Anguelov, sont prêts à écouter, questionner et, peut-être, s'engager aux côtés des entrepreneurs les plus prometteurs.

Comme chaque année, vous retrouverez sur notre site 48h avant la diffusion de chaque émission la présentation des entrepreneurs et les coordonnées de leurs sociétés.