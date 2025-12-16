recherche
Divertissements

Inédit de "Cauchemar en cuisine" à Beussent lundi 5 janvier 2026 sur M6 avec Philippe Echebest

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 16 décembre 2025 169
Inédit de "Cauchemar en cuisine" à Beussent lundi 5 janvier 2026 sur M6 avec Philippe Echebest

Lundi 5 janvier 2026 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir un numéro inédit de “Cauchemar en cuisine” dans lequel Philippe Etchebest va intervenir dans un restaurant en grande difficulté à Beussent.

Dans cet inédit de "Cauchemar en cuisine", Philippe Etchebest se rend à Beussent, dans un restaurant du Pas-de-Calais tenu par Betty et Romain.

Comme souvent, il découvre une multitude de problèmes : organisation défaillante, plats sans saveur, hygiène insuffisante…

Mais, fait exceptionnel, un incident va cette fois pousser le chef à bout. La situation dégénère à tel point qu’en plein service, Philippe Etchebest décide de quitter l’établissement.

Parviendra-t-il malgré tout à aider Betty et Romain ? Réussira-t-il à sauver leur restaurant ?

Un épisode sous haute tension !

Dernière modification le mardi, 16 décembre 2025 16:30
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Primes à venir
Retour en haut

L'info TV en continu

Nouvelle édition du &quot;Grand Concours&quot; au profit des Pièces Jaunes le 6 janvier 2026 sur TF1, les invités d'Arthur

Nouvelle édition du "Grand Concours" au profit des Pièces Jaunes le 6 janvier 2026 sur TF1, les invités d'Arthur

16 décembre 2025 - 16:13

Sur le même thème...

Nouvelle édition du &quot;Grand Concours&quot; au profit des Pièces Jaunes le 6 janvier 2026 sur TF1, les invités d'Arthur

Nouvelle édition du "Grand Concours" au profit des Pièces Jaunes le 6 janvier 2026 sur TF1, les invités d'Arthur

16 décembre 2025 - 16:13

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 17 décembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 17 décembre 2025, les invités reçus par…

15 décembre 2025 - 10:57 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...