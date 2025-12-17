recherche
Divertissements

2ème numéro de "Bataille navale" vendredi 19 décembre 2025 sur TF1 avec Arthur (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 17 décembre 2025 89
2ème numéro de "Bataille navale" vendredi 19 décembre 2025 sur TF1 avec Arthur (vidéo)

Vendredi 19 décembre, Arthur vous donne rendez-vous à 21:10 sur TF1 pour découvrir le second numéro de "Bataille navale", un jeu inspiré d’un classique que tout le monde connaît, qui prend vie à la télévision.

Dans "Bataille navale", il faudra allier culture générale et stratégie.

Quatre équipes d’anonymes, chacune composée de 4 bateaux, vont s’affronter tout au long de la soirée dans différentes manches.

À la clé : une place en finale pour tenter de remporter les 50 000 euros mis en jeu.

La bataille aura lieu sur un plateau de jeu hors norme de 20 mètres de long sur plus de 8 mètres de haut.

Pour gagner les manches, les équipages devront répondre à des questions de culture générale afin de décrocher des tirs qui leur permettront d’atteindre et détruire la flotte adverse.

Au programme, plusieurs types de questions : des QCM, des questions de rapidité, et pour la toute première fois, des sonars de mots et des sonars d’images, pour une expérience de jeu encore plus spectaculaire.

Alors, êtes-vous prêts à accepter la mission et à embarquer à bord de l’un de nos équipages ?

"Bataille navale", le grand jeu spectaculaire et familial qui mêle stratégie, culture générale et show XXL.
Dernière modification le mercredi, 17 décembre 2025 09:32
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

2ème numéro de &quot;Bataille navale&quot; vendredi 19 décembre 2025 sur TF1 avec Arthur (vidéo)

2ème numéro de "Bataille navale" vendredi 19 décembre 2025 sur TF1 avec Arthur (vidéo)

17 décembre 2025 - 09:29

Sur le même thème...

2ème numéro de &quot;Bataille navale&quot; vendredi 19 décembre 2025 sur TF1 avec Arthur (vidéo)

2ème numéro de "Bataille navale" vendredi 19 décembre 2025 sur TF1 avec Arthur (vidéo)

17 décembre 2025 - 09:29

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 17 décembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 17 décembre 2025, les invités reçus par…

15 décembre 2025 - 10:57 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...