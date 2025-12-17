2ème numéro de "Bataille navale" vendredi 19 décembre 2025 sur TF1 avec Arthur (vidéo)

Vendredi 19 décembre, Arthur vous donne rendez-vous à 21:10 sur TF1 pour découvrir le second numéro de "Bataille navale", un jeu inspiré d’un classique que tout le monde connaît, qui prend vie à la télévision.

Dans "Bataille navale", il faudra allier culture générale et stratégie.

Quatre équipes d’anonymes, chacune composée de 4 bateaux, vont s’affronter tout au long de la soirée dans différentes manches.

À la clé : une place en finale pour tenter de remporter les 50 000 euros mis en jeu.

La bataille aura lieu sur un plateau de jeu hors norme de 20 mètres de long sur plus de 8 mètres de haut.

Pour gagner les manches, les équipages devront répondre à des questions de culture générale afin de décrocher des tirs qui leur permettront d’atteindre et détruire la flotte adverse.

Au programme, plusieurs types de questions : des QCM, des questions de rapidité, et pour la toute première fois, des sonars de mots et des sonars d’images, pour une expérience de jeu encore plus spectaculaire.

Alors, êtes-vous prêts à accepter la mission et à embarquer à bord de l’un de nos équipages ?

"Bataille navale", le grand jeu spectaculaire et familial qui mêle stratégie, culture générale et show XXL.