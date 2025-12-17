"La meilleure chorale de France" sur France 3 vendredi 19 décembre 2025

"La meilleure chorale de France" revient sur France 3 pour deux soirées exceptionnelles en compagnie de Laurent Luyat et Magali Ripoll. La première soirée sera diffusée vendredi 19 décembre 2025.

Nouvelle saison, nouveaux animateurs… et un jury qui accueille deux nouveaux membres !

Cette année, le concours est présenté par Laurent Luyat et Magali Ripoll ! À leurs côtés, un jury d’exception :

Vincent Niclo, fidèle juré depuis le premier concours des régions ! À ses côtés, elle revient pour la deuxième année consécutive, la professeure de musique Adeline Tonuitti. Deux nouvelles jurées rejoignent l’aventure, deux des plus belles voix de la chanson française... Nicoletta et Chimène Badi !

Pour ces soirées de fêtes, préparez-vous à vivre une grande célébration musicale, avec les plus belles chansons du répertoire français et international, il y en aura pour tous les goûts et pour toute la famille.

Cette année, 14 chorales de 14 styles différents venues de toute la France vont chanter en live sur la scène du Royal Palace pour représenter au mieux leur univers musical et leur région ! Et ainsi tenter de se qualifier pour un second prime pour accéder à la grande finale et espérer soulever le trophée !

Ces passionnés viennent de Bretagne, de Corse, d’Île-de-France, de Guyane, du Grand Est, toutes les régions sont représentées. Ils se sont entraînés toute l’année pour nous faire vibrer au son de leurs sublimes répertoires !

Tous vont chanter en live pour essayer de séduire le jury, mais une seule région repartira avec le trophée tant convoité !

Alors qui remportera cette année le titre de meilleure chorale de France 2025 ?

Les chorales en compétition :

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES : Dream Factory

Cette chorale nous emmène à la fois en Auvergne-Rhône-Alpes et en enfance ! 12 chanteurs amateurs reprennent avec joie et talent les titres de Disney et créent pour chaque chanson un univers totalement féerique.

BRETAGNE : Appogio

Cette chorale allie chant et performance scénique. Leur univers les amène à proposer des revisites des grands standards des films fantastiques.

CENTRE-VAL DE LOIRE : Aujourd'hui c chorale !

32 collègues de bureau de Châteauroux Métropole préfèrent passer leurs pauses à chanter qu’à boire des cafés. Ils se réunissent une fois par semaine pour partager un moment de partage et de convivialité.

CORSE : E Cantid'elle

Cette chorale est 100 % féminine, 100 % amateure et 100 % corse ! La particularité de la chorale E Cantid’elle, c’est de reprendre les grands standards en langue corse !

GRAND EST : En plein chœur

C’est une chorale inclusive puisque beaucoup de ses chanteurs sont mal-voyants ou non-voyants. Composés de plus de 20 membres, ils partagent la passion du chant en interprétant des chansons populaires qui les touchent.

GUYANE : Chœur Morpho

C’est la plus petite chorale de la compétition (10) et pourtant dès qu’il chante on a l’impression qu’ils sont 100. Ils ont fait 7 500 km pour faire briller la culture guyanaise et vont nous interpréter leur vision de la chorale traditionnelle.

HAUTS-DE-FRANCE : Le chœur du Nord

C’est le plus grand chœur de la compétition avec 50 choristes ! C’est une famille de passionnés qui a créé cette chorale il y a plus de trente ans. Ils interprètent des grands standards de la chanson française en revisitant l’orchestration.

ÎLE-DE-FRANCE : Les cherubins gospel

C’est le plus ancien gospel de France. Ils sont 40 et ne manquent pas d’énergie. Ils chantent leur foi, car pour eux la musique est avant tout une célébration de l’amour universel. Ils interprètent des grands standards du gospel.

NOUVELLE-AQUITAINE : Le chœur du barreau de Bordeaux

C’est une chorale très originale. Elle est essentiellement composée d’avocats et étudiants en droit bordelais. C’est le chef de chœur spécialiste du lyrique qui transmet sa passion à ses confrères. Très technique, elle va vous surprendre par ses interprétations de grands airs classiques.

NORMANDIE : Ensemble Vocal Lugus

C’est une toute jeune chorale qui s’est montée il y a moins d’un an. Ils ont entre 15 et 30 ans et ce sont des anciens du conservatoire. La technique, ils l’ont, la passion aussi et aiment allier art théâtral chorégraphié et chants.

OCCITANIE : Chœur Scout Tolosa

C’est une chorale de scouts, chefs et cheftaines de 30 chanteurs âgés de 17 à 25 ans. Ils sont originaires de Toulouse et ses environs et sont tous unis par la passion du scoutisme et du chant. Ils viennent interpréter les chansons qu’ils aiment chanter lors de leur sortie scout.

PACA : Rock’Spell

Cet ensemble de 40 chanteurs amateurs est complètement survoltés. Ils reprennent des tubes dansants et vivants à la sauce gospel rock…

PAYS DE LA LOIRE : Chorale Reverdy

Les cadets de notre concours ! Ils sont 45, ils ont entre 11 et 14 ans et viennent du collège Pierre-Reverdy de Sablé-sur-Sarthe ! La musique rythme leur vie scolaire et ils peuvent compter sur leur professeur de musique, Leroy. Et c’est avec toute leur envie, leur énergie et leur talent qu’ils viennent représenter les pays de la Loire.

RÉUNION : Le chœur de chambre du conservatoire

Cette chorale amateure a fait le déplacement en Alsace pour porter haut les couleurs de La Réunion. lls sont venus avec un répertoire classique et pointu, une technique affirmée et une passion débordante.