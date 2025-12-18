"Les Bodin's Grandeur Nature" à revoir sur M6 samedi 20 décembre 2025 (vidéo)

Samedi 20 décembre 2025 à 21:10, M6 vous proposera de voir ou de revoir le spectacle "Les Bodin's Grandeur Nature", l'une des dernières représentations après l'incroyable tournée des Zénith captée à Nantes.

Le duo burlesque créé par Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet est un véritable phénomène.

Avec avoir rassemblé plus de 2 000 000 de spectateurs dans les Zéniths de France, Maria et Christian Bodin’s étaient en direct sur M6 en avril 2023 avec le spectacle Grandeur Nature.

L'histoire en quelques lignes...

Julie, une jeune parisienne délurée, qui fait les 400 coups et le désespoir de ses parents, est placée, pendant les grandes vacances, chez des cousins éloignés, au cœur de la France profonde : la famille Bodin.

La mère Maria est une mamie ravageuse et autoritaire de 87 printemps, et le fils Christian est un grand benêt de 50 ans et puceau incurable.

Au milieu de leurs bestiaux, chez eux, dans leur ferme, les Bodin’s n’ont pas l’intention de se laisser marcher sur les charentaises par cette effrontée venue de la capitale...

Ça va friter sec dans les tournesols !!

Un phénomène burlesque : du jamais vu !

Sur les routes, c’est un convoi de plus de 10 semi-remorques, dans les salles c’est un décor hors norme d’une ferme reconstituée grandeur nature.

Sur scène, c’est une vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, Maria Bodin (Vincent Dubois), et son fils Christian (Jean-Christian Fraiscinet), vieux garçon débonnaire et naïf, qui donnent la réplique à 6 autres comédiens (le facteur, la maréchaussée, le contrôleur sanitaire, l’infirmière et surtout Julie, leur petite nièce de la ville). Entourés de chiens, poules, coqs, lapins, chèvres, ânes et cochons....

Au rendez-vous : machines infernales, effets spéciaux, eau, feu, flammes, odeurs.... C’est un phénomène qui dure, qui dure... capable de faire basculer dans le rire les plus sceptiques.

Une histoire qui se réécrit à chaque représentation grâce à la célèbre gouaille de Maria qui ne manque jamais d’égratigner l’actualité.