"Le Grand Concours" de retour sur TF1 mardi 20 janvier 2026, les invités d'Arthur

"Le Grand Concours" sera de retour sur TF1 mardi 20 janvier 2026 avec Arthur à la barre et des invités prêts à se surpasser entre deux éclats de rire et des bons mots !

Préparez-vous pour une soirée inoubliable où les questions fusent, les réponses bonnes ou mauvaises s’enchaînent et les joueurs se dévoilent enfin !



Bien plus qu’un simple plateau de culture générale : Le Grand Concours est un show où compétitivité, autodérision et énergie communicative s’entremêlent. Le challenge est simple : jouer et s’amuser tout en tentant d’être le ou la meilleur-e.



En cette soirée du mardi 20 janvier, 18 invités compétiteurs dans l’âme, David Azria, Samuel Bambi, Majid Berhila, Cartman, Andy Cocq, Lola Dubini, Gérémy Crédeville, Florian Gazan, Anne-Sophie Girard, Jeanfi Janssens, Philippe Lelièvre, Jean-Luc Lemoine, Gwendal Marimoutou, Tanguy Pastureau, Anne Roumanoff, Julien Santini, Titoff, Caroline Vigneaux, sont prêts à relever le défi mais peut-être pas encore prêts à perdre face à leurs camarades.

Tous les coups ou presque sont permis afin de remporter le trophée du Grand Concours. Alors qui, parmi ces candidats d’un soir, saura déjouer les pièges, moments d’inattention et sortir son épingle du jeu ?

Une grande soirée de divertissement, de rire, de culture générale et pleine de surprises en perspective !