"L'île de la tentation" de retour sur W9 à partir du 20 janvier 2026, voici les couples qui vont tester leur amour

"L’Île de la tentation", l’expérience ultime pour tous les couples en quête de vérité, revient pour une saison plus intense, plus imprévisible et plus bouleversante que jamais à suivre sur W9 à partir du mardi 20 janvier 2026 à 21:25.

Cette année, les cinq couples qui viennent mettre à l’épreuve la solidité du lien qui les unit, s’aiment depuis de nombreuses années. Solides et prêts à mettre leur couple à l’épreuve, ils se sont promis protection et fidélité. Cependant, le doute s’est installé entre eux et l’avenir de leur amour s’est assombri… Comment se comporte-t-il en mon absence ? M’aime-t-elle autant que je l’aime ? Notre amour est-il assez solide pour résister à tout ?

Afin de trouver les réponses à ces questions, pendant 16 jours, nos cinq couples vont vivre séparés, sans aucun moyen de communiquer entre eux. Les femmes venues en couple partageront leur quotidien sur une plage de rêve avec dix tentateurs, tous célibataires, tandis que leurs conjoints feront de même sur leur plage avec dix tentatrices, elles aussi célibataires et déterminées à les faire craquer !

Très loin de leur routine et de leurs repères, plongés dans un décor paradisiaque trompeusement apaisant, les masques vont tomber. Entre moments de complicité, attirances inattendues, révélations choc et décisions irréversibles, les émotions vont s’embraser. Au contact des tentateurs et tentatrices, chacun va se révéler, se dévoiler… et parfois se perdre.

Cette saison, rien ne se passera comme prévu. Les certitudes voleront en éclats, les limites seront repoussées et la vérité frappera parfois là où on l’attend le moins. L’Île de la tentation guidera ces couples sur le chemin de la vérité… une vérité parfois difficile à entendre.

Seront-ils capables de flirter avec le danger sans s’y brûler les ailes ? Prendront-ils le risque de tout perdre pour se sentir vivants ? Leur amour sera-t-il plus fort que la tentation ? Ils sont venus avec des questions, ils repartiront avec des réponses. Ensemble… ou séparément.

Les feux de camp : le rendez-vous mythique de la vérité

Moments incontournables de l’aventure, les feux de camp sont le théâtre des révélations les plus marquantes de l’Île de la tentation. Régulièrement, les couples y découvrent des images du comportement de leur partenaire en leur absence. Chaque vidéo peut faire basculer une certitude, raviver un doute ou provoquer un choc émotionnel. Face aux images, impossible de fuir : les émotions surgissent, les questions s’intensifient et la vérité commence à se dessiner, parfois de manière brutale

Le Live : une nouveauté explosive qui bouleverse le cours de l'aventure

Cette année, l’aventure franchit un cap inédit. Grâce à un écran installé directement sur leur plage, les couples pourront voir en direct et à tout moment ce qu’il se passe sur l’autre plage. Les réactions des couples seront instantanées, viscérales et incontrôlables. Chaque regard, chaque geste, chaque rapprochement pourra déclencher une tempête émotionnelle immédiate. Cette nouveauté viendra bouleverser le cours de l’expérience, intensifier la pression et faire voler en éclats le cours de l’aventure…

Les couples de cette saison

Julien & Elisa

En couple depuis 4 ans

Julien, 35 ans, est en couple avec Elisa, 27 ans, depuis bientôt quatre ans. Julien a toujours été très attentionné envers celle qu’il considère comme une princesse et qu’il chérit chaque jour… Mais le quotidien et le temps qui passe ont fini par avoir raison de ce romantisme et, aujourd’hui, Elisa doute. Le regard qu’elle porte sur Julien a changé. Est-il vraiment l’homme qui peut la rendre heureuse ? Leur amour n’est-il finalement que de l’habitude ? C’est la réponse à ces questions que Julien et Elisa viennent chercher sur l’Île de la tentation.

Diego & Nelly

En couple depuis 6 ans

Diego, 26 ans, et Nelly, 25 ans, s’aiment depuis déjà six ans et vivent ensemble près de Bruxelles. Leur couple a connu des hauts et des bas. Nelly a, par le passé, été infidèle à Diego. Il a choisi de lui pardonner. Diego croit profondément qu’il est possible d’aimer une seule femme toute sa vie, et pour lui, cette femme n’est autre que Nelly… Mais malheureusement, elle ne partage pas sa vision et ne se sent pas capable de lui promettre l’amour éternel et inconditionnel dont il rêve. C’est pour lui prouver qu’elle peut y croire, mais aussi pour tourner définitivement la page de l’infidélité, que Diego a choisi de tout risquer en venant avec Nelly sur l’Île de la tentation. Nelly espère, quant à elle, que cette expérience éteindra à jamais sa jalousie et sa possessivité, qui alimentent les tensions entre eux.

Rémi & Virginie

En couple depuis 3 ans

Rémi et Virginie, 39 et 38 ans, s’aiment depuis trois ans. Après s’être rencontrés sur une application de rencontres, Rémi est tombé immédiatement sous le charme de Virginie, qui pensait encore beaucoup à son ex- petit ami. Rémi a su patienter et tout accepter de Virginie pour ne pas la perdre. Il a tout fait pour elle, jusqu’à se transformer pour devenir l’homme physiquement parfait dont elle rêvait ! Aujourd’hui, Virginie a tourné la page de son ex, mais les efforts consentis par Rémi l’ont peu à peu endurci et éloigné de celle qu’il aime, mais qui ne lui apporte pas assez d’attention. Persuadé d’aimer Virginie plus qu’elle ne l’aimera jamais, il espère que leur venue sur l’Île de la tentation prouvera à Virginie qu’il mérite tout son amour. Virginie, quant à elle, souhaite découvrir la réelle force des sentiments qui la lient à Rémi.

Lucie & Hugo

En couple depuis 2 ans

Lucie et Hugo, 23 et 26 ans, vivent une histoire d’amour depuis bientôt deux ans. Mais ce couple passionnel de jeunes Nîmois ne vit pas encore ensemble… Leur avenir est aujourd’hui suspendu aux doutes que Lucie nourrit concernant le comportement d’Hugo avec les autres femmes. C’est pour découvrir si sa méfiance est justifiée que Lucie a décidé de participer à l’Île de la tentation. Et si Hugo parvient à lui prouver sa fiabilité, ils pourront alors démarrer une vie commune à deux et se construire un avenir ensemble.

Tino & Laureen

En couple depuis 3 ans

Tino, 25 ans, et Laureen, 22 ans, sont en couple depuis trois ans et vivent ensemble en Corse. Malgré la réputation de séducteur de Tino, ils se sont aimés au premier regard. Mais la jalousie incessante de Laureen fragilise aujourd’hui leur amour. Par manque de confiance en elle, Laureen n’arrive pas à faire confiance à Tino. Au fil du temps, pour apaiser les tensions, le couple s’est isolé. Tino ne sort plus et s’interdit les interactions sociales afin d’éviter de nouvelles crises de jalousie… Mais cette situation les pèse et fragilise leur amour. En venant sur l’Île de la tentation, le couple souhaite se prouver qu’un avenir serein, basé sur la confiance, est possible.