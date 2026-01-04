recherche
Divertissements

"Le Grand Concours" au profit des Pièces Jaunes mardi 6 janvier 2026 sur TF1, les invités d'Arthur

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 4 janvier 2026 150
"Le Grand Concours" au profit des Pièces Jaunes mardi 6 janvier 2026 sur TF1, les invités d'Arthur

Mardi 6 janvier 2026 à 21:10, Arthur proposera sur TF1 soirée de solidarité et de rires avec des invités exceptionnels au profit d'une cause qui nous concerne tous : les Pièces Jaunes.

Nouvelle soirée solidaire avec "Le Grand Concours" Spécial Pièces Jaunes, présentée par Arthur, en présence de Madame Brigitte Macron, Présidente de la Fondation des Hôpitaux, Monsieur Didier Deschamps parrain de l'opération Pièces Jaunes accompagnés de Madame Anne Barrère, Vice-Présidente de la Fondation des Hôpitaux.

Dans cette compétition pleine de suspense, 18 personnalités vont tout donner pour gagner... mais surtout pour soutenir les enfants et adolescents hospitalisés. Deux manches de questions, des moments d'émotion et une finale inattendue : voilà le programme de cette soirée inoubliable.

Qui entre Nikos Aliagas, Julien Arnaud, Christophe Beaugrand, Denis Brogniart, Camille Cerf, Elsa Fayer, Karima Charni, Estelle Denis, Hinaupoko Devèze, Bruno Guillon, Paul Larrouturou, Apolline de Malherbe, Alain Marschall, Grégoire Margotton, Chris Marques, Laurent Romejko, Damien Thévenot et Olivier Truchot sera le grand vainqueur ? Qui soulèvera le trophée en faveur des Pièces Jaunes ?

Une chose est certaine : chaque pièce comptée contribuera à changer et améliorer le quotidien des enfants hospitalisés.

Ne manquez pas cette soirée exceptionnelle au profit de l'opération Pièces Jaunes le mardi 6 janvier sur TF1 et la plateforme de streaming TF1+.

Dernière modification le dimanche, 04 janvier 2026 12:19
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Invités des émissions, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Grands Reportages&quot; dans les coulisses de la justice express, dimanche 4 janvier 2026 sur TF1

"Grands Reportages" dans les coulisses de la justice express, dimanche 4 janvier 2026 sur TF1

04 janvier 2026 - 12:48

Sur le même thème...

&quot;L'Anneau&quot;, trois nouveaux numéros diffusés sur France 2 mardi 6 janvier 2026

"L'Anneau", trois nouveaux numéros diffusés sur France 2 mardi 6 janvier 2026

04 janvier 2026 - 12:24

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 4 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 4 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (v…

03 janvier 2026 - 20:56 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...