"Le Grand Concours" au profit des Pièces Jaunes mardi 6 janvier 2026 sur TF1, les invités d'Arthur

Mardi 6 janvier 2026 à 21:10, Arthur proposera sur TF1 soirée de solidarité et de rires avec des invités exceptionnels au profit d'une cause qui nous concerne tous : les Pièces Jaunes.

Nouvelle soirée solidaire avec "Le Grand Concours" Spécial Pièces Jaunes, présentée par Arthur, en présence de Madame Brigitte Macron, Présidente de la Fondation des Hôpitaux, Monsieur Didier Deschamps parrain de l'opération Pièces Jaunes accompagnés de Madame Anne Barrère, Vice-Présidente de la Fondation des Hôpitaux.

Dans cette compétition pleine de suspense, 18 personnalités vont tout donner pour gagner... mais surtout pour soutenir les enfants et adolescents hospitalisés. Deux manches de questions, des moments d'émotion et une finale inattendue : voilà le programme de cette soirée inoubliable.

Qui entre Nikos Aliagas, Julien Arnaud, Christophe Beaugrand, Denis Brogniart, Camille Cerf, Elsa Fayer, Karima Charni, Estelle Denis, Hinaupoko Devèze, Bruno Guillon, Paul Larrouturou, Apolline de Malherbe, Alain Marschall, Grégoire Margotton, Chris Marques, Laurent Romejko, Damien Thévenot et Olivier Truchot sera le grand vainqueur ? Qui soulèvera le trophée en faveur des Pièces Jaunes ?

Une chose est certaine : chaque pièce comptée contribuera à changer et améliorer le quotidien des enfants hospitalisés.

Ne manquez pas cette soirée exceptionnelle au profit de l'opération Pièces Jaunes le mardi 6 janvier sur TF1 et la plateforme de streaming TF1+.