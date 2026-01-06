"Les Bodin's ouvrent un gîte" un nouveau prime événement sur M6 vendredi 30 janvier 2026

Maria et Christian Bodin's vous donnent rendez-vous sur M6 vendredi 30 janvier 2026 à 21:10 pour un nouveau prime événementiel : "Les Bodin's ouvrent un gîte".

La ferme des Bodin's est écrasée par les factures et les réparations. Maria et Christian n’ont plus le choix : il faut trouver une nouvelle source de revenus.

Et puisqu'on parle beaucoup de tourisme vert, d’authenticité et de retour à la terre, pourquoi ne pas transformer la ferme familiale en gîte rural ? L’idée semble évidente, mais l’application, elle, laisse à désirer.

Entre un inspecteur peu coopératif, des installations bricolées à leur manière et une clientèle exigeante, Maria et Christian semblent se lancer là dans un projet qui les dépasse quelque peu...

Avec : Vincent Dubois (Maria Bodin), Jean-Christian Fraiscinet (Christian Bodin), Antoine Duléry, Philippe Lellouche, Jeanfi Janssens, Bénabar, Pascal Obispo, Olivier de Benoist, Karina Marimon, Rebecca Hampton, Roman Doduik, Alexandre Pesle, Chicandier, Yann Stotz, Cécile Giroud et Christian Zanati.