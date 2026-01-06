Nouvel inédit de "Taratata 100 % live" le 30 janvier 2026 sur France 2, les invités de Nagui

Nagui vous donne rendez-vous sur France 2 vendredi 30 janvier 2025 à 23:00 pour un nouvel inédit de "Taratata 100% live". Des duos, des reprises inédites, de l'émotion et de la musique en live, voici les artistes qui seront à ses côtés.

Pour ce premier numéro de l’année, Taratata ouvre la saison avec une affiche fidèle à son ADN : autour de Nagui, des artistes majeurs de la scène française, des voix émergentes et des rencontres inattendues et beaucoup de « premières ».

Figure incontournable de la scène française, Pascal Obispo – qui était présent dès le tout premier numéro de Taratata – retrouve le plateau pour partager un duo inédit avec Bénabar. Ils interpréteront « Reste-t-il du bonheur », un morceau optimiste qui explore la quête du bonheur dans une société confrontée à de nombreux défis.

Pascal Obispo sera ensuite accompagné d'Aime Simone, artiste franco-norvégien, pour une reprise de « Love Will Tear Us Apart » de Joy Division, sorti en 1980. Ce classique du post-punk sera revisité dans une version épurée, confrontant deux générations et deux sensibilités.

Autre temps fort de la soirée : la rencontre de deux figures emblématiques de l’écriture et du rap français, Oxmo Puccino et MC Solaar, sur le morceau « Ne pas m’aimer », extrait de l’ultime album d’Oxmo, « La Hauteur de la Lune ». Un titre qui résonne comme une déclaration universelle d’amour et d’humanité. Bien qu’amis depuis de nombreuses années, c’est la première fois que les deux artistes partagent un duo.

Pour la première fois dans Taratata, le dandy multi-instrumentiste Sébastien Tellier proposera deux titres emblématiques de son parcours. Avec « Naïf de cœur », extrait de son 7ème album « Kiss the Beast », à paraître le 30 janvier, il explore la fragilité émotionnelle qui décrit la réalité d’un homme aujourd’hui, tendre, rêveur, et parfois souffrant. Il interprétera également « La Ritournelle », morceau devenu culte issu de son 2ème album « Politics » sorti en 2004, qui a marqué durablement la pop française.

Dix ans après sa première venue, Alice on the Roof fera son retour dans Taratata. L’artiste belge défendra « 15 ans », nouveau morceau très personnel et introspectif, extrait de son 3ème album « Alice ». Une performance qui confirme son univers singulier, entre pop électronique et écriture sensible.

Déjà familier du plateau, Claudio Capéo interprétera « Sperenza », un single profondément chargé d’émotion dans lequel il s'adresse directement à son fils, extrait de son album « Nouveau souffle » sorti en novembre. Il sera ensuite rejoint par Joseph Kamel, auteur-compositeur-interprète en pleine ascension, pour une reprise du tube « Les Marionnettes » de Christophe. Un hommage sensible à l’une des figures les plus libres de la chanson française.

Sekou, nouvelle figure majeure de la soul-pop britannique, fera sa première apparition dans Taratata. Porté par une voix puissante, il présentera « Catching Bodies », un morceau dans lequel il parle des relations en privilégiant le sérieux plutôt qu'un amour sans lendemain.

Pour la première fois depuis 2011, Miles Kane, figure de la scène rock britannique, fera son retour sur le plateau pour interpréter « Love Is Cruel », nouveau titre issu de son album studio « Sunlight In The Shadows » sorti en octobre. Il surprendra également le public avec une reprise de « Hot Stuff » de Donna Summer, réinterprétée dans une version rock et énergique.

Tout au long de la soirée, Nagui accompagnera les artistes dans des échanges spontanés, mêlant confidences et souvenirs. Un rendez-vous à ne pas manquer où la musique prime, où les générations se croisent et où chaque chanson raconte une histoire.