"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 25 janvier 2026 sur France 3

Dimanche 25 janvier 2026 à 13:25 sur France 3, Michel Drucker présentera un nouveau numéro de "Vivement Dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

"Vivement dimanche" reste fidèle à son concept célèbre et populaire. Ce rendez-vous incontournable du dimanche met en lumière les talents d’hier, d’aujourd’hui et de demain : chanteurs, acteurs, humoristes...

Une fois par mois, un hommage est rendu à nos chers disparus. Un de ses proches légitimes est aux côtés de Michel pour en parler et retracer les grands moments de sa carrière.

Ce dimanche 25 janvier 2026, en première partie, Michel Drucker reçoit : Francis Huster, Tess Lauvergne, Yann Gael, Raphaëlle Rousseau, Caroline Vigneaux et Nelson Montfort.

En seconde partie, Michel Drucker reçoit : Karine Le Marchand, Jeanfi Janssens, Christophe Willem, Agathe Lecaron et Emmanuel Chaunu.