"Qui veut gagner des millions ?" mardi 3 février 2026 sur TF1, les invités d'Arthur (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 1 février 2026 135
Mardi 3 février 2026, Arthur vous donne rendez-vous à 21:10 sur TF1 pour une nouvelle soirée exceptionnelle de "Qui veut gagner des millions ?" dans le décor du Palais Brongniart.

Au programme de la soiée, culture générale, rires et élans de solidarité.

Cinq duos de personnalités relèveront le défi du mythique quiz télévisé pour défendre les causes qui leur tiennent à cœur.

Franck Dubosc et Caroline Anglade jouent au profit de Sur les bancs de l'école.

Tom Villa et Arnaud Ducret soutiennent la Fondation pour la Recherche Médicale.

Josiane Balasko et sa fille Marilou Berry défendent La Maison des Femmes.

Bruce Toussaint et Léa Drucker se mobilisent pour Un Rien C'est Tout.

Gérard Darmon et Ariane Massenet s'engagent pour le Groupe Umane.

Préparez-vous à passer une soirée riche en émotion, rires et suspense, sous le signe de la générosité et de l'engagement.

Alors quel duo selon vous aura les bonnes réponses et ira le plus loin dans l'échelle des gains ?

Dernière modification le dimanche, 01 février 2026 11:59
Suivez nous...