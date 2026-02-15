"L'île de la tentation", 5ème épisode mardi 17 février 2026 sur W9 (vidéo)

Mardi 17 février 2026 à 21:25, Delphine Wespiser vous proposera de découvrir le cinquième épisode de la quatrième saison inédite de "L’Île de la tentation".

Cette année, les cinq couples qui viennent mettre à l’épreuve la solidité du lien qui les unit, s’aiment depuis de nombreuses années. Solides et prêts à mettre leur couple à l’épreuve, ils se sont promis protection et fidélité. Cependant, le doute s’est installé entre eux et l’avenir de leur amour s’est assombri… Comment se comporte-t-il en mon absence ? M’aime-t-elle autant que je l’aime ? Notre amour est-il assez solide pour résister à tout ?

Afin de trouver les réponses à ces questions, pendant 16 jours, nos cinq couples vont vivre séparés, sans aucun moyen de communiquer entre eux. Les femmes venues en couple partageront leur quotidien sur une plage de rêve avec dix tentateurs, tous célibataires, tandis que leurs conjoints feront de même sur leur plage avec dix tentatrices, elles aussi célibataires et déterminées à les faire craquer !

Très loin de leur routine et de leurs repères, plongés dans un décor paradisiaque trompeusement apaisant, les masques vont tomber. Entre moments de complicité, attirances inattendues, révélations choc et décisions irréversibles, les émotions vont s’embraser. Au contact des tentateurs et tentatrices, chacun va se révéler, se dévoiler… et parfois se perdre.

Cette saison, rien ne se passera comme prévu. Les certitudes voleront en éclats, les limites seront repoussées et la vérité frappera parfois là où on l’attend le moins. L’Île de la tentation guidera ces couples sur le chemin de la vérité… une vérité parfois difficile à entendre.

Seront-ils capables de flirter avec le danger sans s’y brûler les ailes ? Prendront-ils le risque de tout perdre pour se sentir vivants ? Leur amour sera-t-il plus fort que la tentation ? Ils sont venus avec des questions, ils repartiront avec des réponses. Ensemble… ou séparément.

Les feux de camp : le rendez-vous mythique de la vérité

Moments incontournables de l’aventure, les feux de camp sont le théâtre des révélations les plus marquantes de l’Île de la tentation. Régulièrement, les couples y découvrent des images du comportement de leur partenaire en leur absence. Chaque vidéo peut faire basculer une certitude, raviver un doute ou provoquer un choc émotionnel. Face aux images, impossible de fuir : les émotions surgissent, les questions s’intensifient et la vérité commence à se dessiner, parfois de manière brutale

Le Live : une nouveauté explosive qui bouleverse le cours de l'aventure

Cette année, l’aventure franchit un cap inédit. Grâce à un écran installé directement sur leur plage, les couples pourront voir en direct et à tout moment ce qu’il se passe sur l’autre plage. Les réactions des couples seront instantanées, viscérales et incontrôlables. Chaque regard, chaque geste, chaque rapprochement pourra déclencher une tempête émotionnelle immédiate. Cette nouveauté viendra bouleverser le cours de l’expérience, intensifier la pression et faire voler en éclats le cours de l’aventure…

Extrait vidéo

"Quand tu n'es pas là tu me manques"

Lucie s'ouvre à Quentin sur ses sentiments lors de leur date...