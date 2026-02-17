Pourquoi "Un dimanche à la campagne" n'est plus diffusé ? Voici la date de son retour sur France 2

Dimanche 1er février 2026, Frédéric Lopez recevait Vincent Clerc, Laëtitia Milot et Christophe Barratier dans "Un dimanche à la campagne". Depuis, l'émission n'est plus diffusée et nombreux sont les téléspectateurs qui se demandent quand ce rendez-vous dominical sera de retour.
Cette interruption de la diffusion est due aux retransmissions des Jeux Olympiques d'hiver de Milan qui occupent les grilles de France 2 et de France 3 depuis le 6 février et jusqu'au 22 février 2026.
Les Jeux Olympiques terminés, il faudra encore patienter deux semaines avant de retrouver un numéro inédit d'"Un dimanche à la campagne".
Dimanche 1er mars 2026, France 2 vous proposera de revoir les meilleurs moments de la 3ème saison d'"Un dimanche à la campagne".
Ce n'est que le dimanche 8 mars 2026 que France 2 diffusera un numéro inédit dans lequel Frédéric Lopez recevra Booder, Tina Arena et Laurent Mariotte.