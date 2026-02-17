Pourquoi "Un dimanche à la campagne" n'est plus diffusé ? Voici la date de son retour sur France 2

Depuis le 8 février dernier, l'émission "Un dimanche à la campagne" présentée par Frédéric Lopez est absente des grilles de France 2. Quand l'émission sera-t-elle de retour ? On vous dit tout...

Dimanche 1er février 2026, Frédéric Lopez recevait Vincent Clerc, Laëtitia Milot et Christophe Barratier dans "Un dimanche à la campagne". Depuis, l'émission n'est plus diffusée et nombreux sont les téléspectateurs qui se demandent quand ce rendez-vous dominical sera de retour.

Cette interruption de la diffusion est due aux retransmissions des Jeux Olympiques d'hiver de Milan qui occupent les grilles de France 2 et de France 3 depuis le 6 février et jusqu'au 22 février 2026.

Les Jeux Olympiques terminés, il faudra encore patienter deux semaines avant de retrouver un numéro inédit d'"Un dimanche à la campagne".

Dimanche 1er mars 2026, France 2 vous proposera de revoir les meilleurs moments de la 3ème saison d'"Un dimanche à la campagne".

Ce n'est que le dimanche 8 mars 2026 que France 2 diffusera un numéro inédit dans lequel Frédéric Lopez recevra Booder, Tina Arena et Laurent Mariotte.