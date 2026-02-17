"Le syndrome du papillon" d'Élodie Poux diffusé en direct sur M6 jeudi 12 mars 2026

Jeudi 12 mars 2026 à partir de 21:10, M6 proposera une soirée spéciale consacrée à Élodie Poux qui débutera par la diffusion en direct de son spectacle "Le syndrome du papillon" depuis le Millénium d'Épernay.

Comment passe-t-on d’animatrice périscolaire à humoriste ? À cette question, très souvent posée, Élodie Poux a voulu répondre de la plus belle des manières : avec un spectacle !

De la cour de récré à la scène, de la chrysalide au papillon, Élodie se raconte - nous raconte - comment la scène a changé sa vie, dans un stand-up énergique, mais toujours accompagnée d’une ribambelle de personnages plus ou moins ravagés, pour notre plus grand bonheur ! Suivez bien, Kimberley et Clitis seront sûrement cachés quelque part… Élodie Poux y évoque sa transformation, telle une chenille devenue papillon, depuis qu’elle a quitté son métier d’animatrice périscolaire pour embrasser pleinement sa carrière artistique. Elle y aborde avec son humour caractéristique les thèmes de la célébrité, de la vie d’artiste, mais aussi des sujets plus personnels comme la maternité et les relations familiales.

Élodie Poux clôturera le 12 mars prochain sa tournée à travers la France, la Belgique et la Suisse (comprenant 67 dates en Zénith et 3 au Dôme de Paris) avec “Le Syndrome du Papillon”, un one-woman-show dans lequel elle poursuit son exploration humoristique des petits et grands travers de notre société.

Après le succès de son premier seule-en-scène “Le Syndrome du Playmobil”, ce spectacle marque une nouvelle étape dans la carrière d’Élodie Poux, récemment récompensée de l’Auguste de l’humour, confirmant sa place parmi les humoristes incontournables de la scène française actuelle et figurant régulièrement dans le haut du classement des meilleures ventes humour en France.

Après la diffusion en direct du spectacle, la soirée continue sur M6 :

23:20 "Le syndrome du playmobil"

Élodie Poux ose tout, c'est même à ça qu'on la reconnaît. Avec son nom de famille à coucher dehors et son lourd passé d'animatrice petite enfance, cette trentenaire à l'humour libérateur impose sur scène, en quelques minutes, son univers faussement naïf.

Au travers de personnages tous plus ravagés les uns que les autres, et d'un stand up cyniquement jubilatoire, vous vous surprendrez à rire, à rire et à rire encore de ses aventures auprès des enfants, des parents, mais aussi des chats et des zombies.

Un spectacle capté au théâtre Sébastopol de Lille.

01:00 "Élodie Poux se marie"

Élodie Poux a décidé de se marier… avec un Belge. Pour cette raison, c’est la Belgique qu’elle choisit pour célébrer son union. Mais entre les embûches, un wedding planner très susceptible et une témoin très envahissante, Élodie Poux va aussi devoir découvrir les coutumes belges ! Les invités parviendront-ils à faire en sorte que les préparatifs, la cérémonie et la fête de mariage soient un véritable succès ? Rien n’est moins sûr…

Un spectacle capté au Festival d'humour international de Liège.

Et dès le 13 mars 2026 sur M6+ :

"Élodie Poux en vrai"

Élodie Poux nous embarque dans les coulisses d’une folle année. Tournée des Zénith, plateaux TV, galas d’humour… Entre répétitions et moments volés hors scène, ce making-of montre le rythme effréné d’une artiste en pleine effervescence, comment sa carrière se construit et comment tout se fabrique.

Un documentaire inédit réalisé par Mathilde Fiet.