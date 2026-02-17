L'émission "Vis ma vie" de retour sur NOVO19 avec Olivier Delacroix le 12 mars 2026

Émission culte diffusée sur TF1 de 2001 à 2007, "Vis ma vie" fera son grand retour à la télévision sur NOVO19 le 12 mars 2026 avec Olivier Delacroix.

Présentée par Olivier Delacroix, cette nouvelle version, fidèle à l’ADN de NOVO19, propose une expérience humaine forte et immersive : pendant 72 heures, deux personnes que tout oppose vont se rencontrer, s’apprivoiser, et vivre, parfois malgré elles, la réalité de l’autre.

Patrons, agriculteurs, parents, artistes passionnés, artisans, étudiants, sportifs… Tous ont un point commun : l’envie de sortir de leur zone de confort, d’apprendre des autres et de se frotter à une vision du monde qui n’est pas la leur.

Un partage où l’on s’étonne, où l’on rit… et où, souvent, on en ressort grandi, enrichi et totalement chamboulé.

Chaque épisode explore une réalité avec bienveillance, authenticité et émotion. Parce qu’apprendre à se mettre à la place de l’autre, c’est déjà commencer à mieux vivre ensemble.

Une nouvelle version centrée sur les territoires

Le retour d’une émission simple et authentique, une immersion au plus près des Français, de leur vie quotidienne et de leurs préoccupations personnelles ou professionnelles.

NOVO19 fait le choix de ne pas adopter une approche « people » ou stéréotypée, mais de privilégier un regard humain, ancré dans le quotidien que vivent des millions de Français.

Retour sur expérience en plateau et en public

Dans la dernière partie, nous retrouverons tous les participants en plateau. Ils reviendront sur leur expérience et sur la façon dont celle-ci a changé leur vie. Ici, pas de confrontation : l’objectif est avant tout le partage, le débat, l’échange et la découverte.

Les deux premières immersions :

Vis ma vie de marin-pêcheur

À Dieppe, Romaric, marin-pêcheur, et sa femme Bérangère accueillent Loïc, jeune Parisien qui travaille dans la communication de luxe, pour une expérience inoubliable : 30 heures en mer et la vente en direct de sa pêche sur les marchés. Loin de son quotidien confortable, Loïc va-t-il tenir le coup ?

Vis ma vie de célibataire

Direction Toulouse, chez Élodie, une quadragénaire bien dans sa peau. Elle va prouver à Hélène, une jeune femme solitaire et réservée, mais à la recherche de l’amour, qu’on peut vivre son célibat de façon totalement décomplexée.