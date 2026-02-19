recherche
Le Gala de clôture de Patinage artistique des JO de Milan diffusé en direct sur France 2 samedi 21 février 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 19 février 2026 205
Samedi 21 février 2026 à partir de 21:10, France 2 diffusera en direct le gala de clôture de patinage artistique des Jeux Olympiques d'hiver de Milan Cortina.

Le gala de clôture du patinage artistique s'annonce comme le spectacle le plus féerique des Jeux Olympiques. Samedi soir, les meilleurs patineurs du monde laisseront de côté la compétition et le stress des notes pour offrir un moment de pure magie au public italien.

Dans l'enceinte de la Milano Ice Skating Arena, les spectateurs découvriront une mise en scène grandiose mêlant l'élégance de l'opéra italien et des technologies de pointe avec des projections d'images sur toute la surface de la glace. Les champions comme Ilia Malinin et Kaori Sakamoto pourront enfin réaliser des figures acrobatiques impressionnantes qui sont normalement interdites en compétition officielle.

Les patineurs français, réputés pour leur immense créativité, devraient une nouvelle fois surprendre tout le monde avec des chorégraphies originales et des costumes spectaculaires. Cette soirée marquera la fin des épreuves sur glace en beauté, avec une fête lumineuse qui célébrera l'amitié entre les athlètes avant qu'ils ne disent au revoir à l'Italie.

Dernière modification le jeudi, 19 février 2026 09:44
