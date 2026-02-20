recherche
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 20 février 2026 100
La cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Milan Cortina diffusée en direct sur France 2 dimanche 22 février 2026

Dimanche 22 février 2026 à partir de 20:00, France 2 vous fera vivre en direct la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d'hiver de Milan Cortina.

Après deux semaines intenses de compétition, d’exploits retentissants, de frissons et d’émotions inoubliables, et avec une moisson de médailles remportées par nos bleus, France Télévisions vous donne rendez-vous dimanche soir pour une soirée exceptionnelle : la Cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Milano Cortina 2026.

Un moment unique à vivre en direct aux côtés d’Olivia Leray, Alexandre Boyon et Raphaële Schapira, pour célébrer ensemble la fin d’une quinzaine olympique hors du commun, faite de performances, de moments de partage et de souvenirs gravés à jamais dans le cœur de millions de Français.

Depuis l’emblématique Arène Olympique de Vérone, cette cérémonie grandiose viendra sublimer cette aventure humaine et sportive extraordinaire. Riche en symboles, en émotions et en fierté, elle rendra un hommage vibrant aux athlètes et aux valeurs universelles de l’Olympisme.

Suivez nous...