"Le huitième ciel", une pièce de théâtre inédite avec Florence Pernel diffusée sur France 4 dimanche 22 février 2026

Dimanche 22 février 2026 à 21:00, France 4 diffusera "Le huitième ciel", une pièce de théâtre de Jean-Philippe Daguerre inédite à la télévision, captée à l'Espace culturel Bernard Dague de Louvres.

L'histoire en quelques lignes...

Agnès Duval, éminente architecte, a fait construire 27 gratte-ciels dans 27 pays à travers l’Europe. Décorée de la Légion d’honneur et forte d’une haute réussite sociale, elle décide de prendre une pré-retraite bien méritée pour profiter de la vie, de sa famille et de sa fortune.

Mais la rencontre inattendue avec un couple de Géorgiens sans papiers va faire vaciller son existence, obligeant Agnès à se réinventer.

Avec Le huitième ciel, Jean-Philippe Daguerre écrit et met en scène une comédie sensible et engagée qui explore le choc de la retraite, les a priori sociaux et interroge nos certitudes avec humour et beaucoup d’humanité.

Cette captation restitue toute la force émotionnelle de la pièce, portée par Florence Pernel dans le rôle d’Agnès et par une mise en scène élégante, qui invite le spectateur à rire, à s’émouvoir et à porter un regard différent sur l’autre et sur lui-même.

Avec Florence Pernel, Bernard Malaka, Charlotte Matzneff, Antoine Guiraud, Marc Siemiatycki, Tanguy Vrignault.