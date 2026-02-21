recherche
"Danse avec les stars" : Stéphane Bern a été éliminé, Marcus sauvé (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 21 février 2026 178
Vendredi 20 février 2026 à 21:10 sur TF1, Camille Combal a présenté le quatrième prime de "Danse avec les stars" à l'issue duquel Stéphane Bern a été éliminé.

Cette quatrième soirée de Danse avec les Stars était marquée par la fameuse soirée des défis, où chaque couple a relevé un challenge imposé par le 5ᵉ juge : Malika Benjelloun.

Après avoir terminé derniers du classement des juges, Stéphane Bern et sa partenaire Calisson Goasdoué se sont retrouvés en face à face contre Marcus et Marie Denigot arrivés derniers du classement du public.

Marcus et Marie Denigot ont été sauvés par les téléspectateurs de TF1. Ce sont donc Stéphane Bern et Calisson Goasdoué qui ont été éliminés vendredi soir.

Extrait de "Danse avec les stars" du vendredi 20 février 2026 sur TF1.

Publié dans Divertissements
