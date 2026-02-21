recherche
"Mariés au premier regard" lundi 23 février 2026 sur M6, les premières images (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 21 février 2026
Lundi 23 février 2026 à 21:10, M6 diffusera le premier épisode de la 10ème saison inédite de "Mariés au premier regard" avec Estelle Dossin et Marie Tapernoux. Découvrez les premières images inédites...

Puisque la science évolue, l’expérience aussi ! Afin de compléter leurs études, les expertes ont mis au point un nouvel algorithme, capable d’analyser l’attraction physique entre deux personnes et prédire la probabilité de coup de foudre au premier regard. Et les résultats sont sans précédents !

Pour cette saison anniversaire de "Mariés au premier regard", jamais l’amour ne triomphera autant. Du jamais vu !

À ce jour, un nombre record de couples filent toujours le parfait amour après avoir participé à l'émission.

Un double mariage

Pour la première fois, deux mariages seront célébrés lors d’une même cérémonie. Deux soeurs fusionnelles, célibataires au même moment, ont fait le choix de confier leur destin amoureux à la science. Ensemble, elles vivront l’espoir, les doutes, leurs premiers regards et partiront au même endroit avec leurs maris en voyage de noces : une expérience à 4. Alors, l’amour sera-t-il au rendez-vous ?

Un second premier regard

Cette année, les expertes prennent le risque de marier deux célibataires qui se sont probablement déjà croisés dans le passé. Malgré leur fort taux de compatibilité (81%), sont-ils passés à côté de l’âme sœur sans le savoir ? Les expertes vont tenter de réparer une erreur du destin…

Le couple le plus compatible de l’histoire de "Mariés au premier regard".

Cette saison, les expertes ont été surprises par un taux de compatibilité record entre deux célibataires : 90%. Ce match presque parfait tiendra-t-il toutes ses promesses ?

Extrait vidéo

"Elle est magnifique"
Avant leur premier regard, Mathieu a souhaité offrir une bague à Julie afin de lui témoigner la sincérité de sa démarche.

"Je vis un échec parce que je ne la vois pas tous les jours"
Mathieu aspire plus que tout à construire, pour lui et sa fille, le noyau familial harmonieux dont il a toujours rêvé

"Vous allez vous marier"
Estelle Dossin vient surprendre Laury sur son lieu de travail pour lui annoncer une nouvelle qui va bouleverser sa vie...

Dernière modification le samedi, 21 février 2026 14:25
Publié dans Divertissements, Lundi
Suivez nous...