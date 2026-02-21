"Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier" : spéciale moments gênants sur Gulli lundi 23 février 2026

Lundi 23 février 2026 à 21:05 sur Gulli, Issa Doumbia vous proposera de revoir une compilation de 100 vidéos de moments gênants qui ont fait rire le monde entier.

Aux côtés d'Issa Doumbia, Roxane, Norbert Tarayre et Priscilla Betti ont concocté une émission pleine de rires, de bonne humeur, mais surtout de moments gênants ! Ils révèleront et commenteront avec humour et décalage le classement des vidéos 100 % moments gênants, de la 100e à la première place.

Au programme : des plateaux télé à pleurer de rire, des sportifs qui auraient préféré ne pas être filmés, des journalistes pas vraiment tout-terrain, des enfants qui ont un peu la poisse, des discours qui dérapent…

Bref que des champions de la gêne qui auraient largement préféré ne pas être filmés !

Estelle Denis et Vincent Desagnat rejoignent cette ambiance survoltée !

Quelle vidéo occupera la première place du podium ?