recherche
Divertissements

Le spectacle "Rodolphe" de Jonathan Lambert à revoir sur CSTAR lundi 23 février 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 21 février 2026 65
Le spectacle "Rodolphe" de Jonathan Lambert à revoir sur CSTAR lundi 23 février 2026

Lundi 23 février 2026 à 21:10, CSTAR vous proposera de revoir le spectacle "Rodolphe" de Jonathan Lambert capté en 2022 à L'Européen.

Après des années passées à se cacher derrière des perruques et des personnages délirants à la télévision, Jonathan Lambert revient sur scène sous son vrai prénom de l'état civil : Rodolphe Jonathan Lambert.

"Il est d’usage pour se présenter de donner son nom et son âge. Alors voilà, je m’appelle Rodolphe Jonathan Lambert et j’ai 51 ans. Ce qui équivaut à sept ans en années chien, cinq ans pour une tortue, neuf mois pour un hamster et trois semaines pour un fromage de chèvre. La durée de vie d’un fromage de chèvre étant de six semaines, trois semaines on est à mi-parcours.

Voici donc mon histoire, l’histoire d’un homme à la moitié du chemin, l’histoire d’un produit en état de décomposition. L’histoire d’un morceau de fromage sur un plateau gigantesque."

Le spectacle a tourné dans toute la France et a connu plusieurs résidences parisiennes marquantes, notamment à La Scala, au Théâtre de la Pépinière, mais également à L'Européen où il a été capté en décembre 2022.

Dernière modification le samedi, 21 février 2026 15:47
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;28 minutes&quot; samedi 21 février 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

"28 minutes" samedi 21 février 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

21 février 2026 - 15:51

Sur le même thème...

&quot;Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier&quot; : spéciale moments gênants sur Gulli lundi 23 février 2026

"Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier" : spéciale moments gênants sur Gulli lundi 23 février 2026

21 février 2026 - 15:23

A ne pas manquer...

&quot;Les années collège&quot;, un document inédit diffusé sur M6 dimanche 22 février 2026

"Les années collège", un document inédit diffusé sur M6 dimanche 22 fé…

20 février 2026 - 11:57 Documentaires

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...