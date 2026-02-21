Le spectacle "Rodolphe" de Jonathan Lambert à revoir sur CSTAR lundi 23 février 2026

Lundi 23 février 2026 à 21:10, CSTAR vous proposera de revoir le spectacle "Rodolphe" de Jonathan Lambert capté en 2022 à L'Européen.

Après des années passées à se cacher derrière des perruques et des personnages délirants à la télévision, Jonathan Lambert revient sur scène sous son vrai prénom de l'état civil : Rodolphe Jonathan Lambert.

"Il est d’usage pour se présenter de donner son nom et son âge. Alors voilà, je m’appelle Rodolphe Jonathan Lambert et j’ai 51 ans. Ce qui équivaut à sept ans en années chien, cinq ans pour une tortue, neuf mois pour un hamster et trois semaines pour un fromage de chèvre. La durée de vie d’un fromage de chèvre étant de six semaines, trois semaines on est à mi-parcours.

Voici donc mon histoire, l’histoire d’un homme à la moitié du chemin, l’histoire d’un produit en état de décomposition. L’histoire d’un morceau de fromage sur un plateau gigantesque."

Le spectacle a tourné dans toute la France et a connu plusieurs résidences parisiennes marquantes, notamment à La Scala, au Théâtre de la Pépinière, mais également à L'Européen où il a été capté en décembre 2022.