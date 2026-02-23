Le concert “Corsu Mezu Mzeu” de Patrick Fiori à revoir sur France 4 mercredi 25 février 2026 (vidéo)

Patrick Fiori, entouré de tous ses amis chanteurs et musiciens venus de Corse et du continent, célèbre sur scène le magnifique répertoire corse !
En duo, trio ou collégiale, les artistes reprennent des chansons telles que Corsica, Terra Corsa, Catena, ou encore Chi Fa…
Un spectacle inédit, enregistré en public à la nuit tombée, en plein cœur d’Ajaccio.
Avec : Patrick Bruel, Claudio Capéo, Jenifer, Slimane, Soprano, Bénabar, Joyce Jonathan, Florent Pagny, Claire Keim, Christophe Willem, Ycare et Patrick Fiori.
Et aussi : A Filetta, Diana di l’Alba, Clément Albertini, L’Avvinta, Laurent Bruschini, Canta U Populu Corsu, Antoine Ciosi, Gianluca Cucciari, Una Fiara Nova, Delia Lucia, Les élèves du studio de danse Lyonnet, Francine Massiani, Matteu di Meglio, Christophe Mondolini, Jean-Charles Papi, La Petite Culotte, Diana Saliceti, Noël Valli, Voce Ventu.