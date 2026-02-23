recherche
Le concert “Corsu Mezu Mzeu” de Patrick Fiori à revoir sur France 4 mercredi 25 février 2026 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 23 février 2026 123
Mercredi 25 février 2026 à 21:00, Culturebox vous proposera de voir ou de revoir le concert “Corsu Mezu Mzeu” capté en plein cœur de la ville d'Ajaccio.

Patrick Fiori, entouré de tous ses amis chanteurs et musiciens venus de Corse et du continent, célèbre sur scène le magnifique répertoire corse !

En duo, trio ou collégiale, les artistes reprennent des chansons telles que Corsica, Terra Corsa, Catena, ou encore Chi Fa…

Un spectacle inédit, enregistré en public à la nuit tombée, en plein cœur d’Ajaccio. 

Avec : Patrick Bruel, Claudio Capéo, Jenifer, Slimane, Soprano, Bénabar, Joyce Jonathan, Florent Pagny, Claire Keim, Christophe Willem, Ycare et Patrick Fiori.

Et aussi : A Filetta, Diana di l’Alba, Clément Albertini, L’Avvinta, Laurent Bruschini, Canta U Populu Corsu, Antoine Ciosi, Gianluca Cucciari, Una Fiara Nova, Delia Lucia, Les élèves du studio de danse Lyonnet, Francine Massiani,  Matteu di Meglio, Christophe Mondolini, Jean-Charles Papi, La Petite Culotte, Diana Saliceti, Noël Valli, Voce Ventu.
