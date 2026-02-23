Nouvel inédit de "Taratata 100 % live" le 13 mars 2026 sur France 2, les invités de Nagui

Nagui vous donne rendez-vous sur France 2 vendredi 13 mars 2026 à 22:55 pour un nouvel inédit de "Taratata 100% live". Voici les artistes qui seront présents à ses côtés.

Pour ce nouveau numéro, Taratata reste fidèle à son ADN depuis plus de 30 ans : artistes majeurs, personnalités singulières, rencontres inattendues et reprises qui prennent tout leur sens en live.

Autour de Nagui, le plateau accueille une affiche éclectique, des rencontres inédites et beaucoup de premières fois !

David Hallyday, qui poursuit sa tournée « Requiem pour un fou », ouvrira la soirée avec un hommage appuyé à l’œuvre de son père en interprétant « Allumer le feu ». Il défendra également son titre « Éternel », dans lequel il évoque le lien indéfectible entre un père et son fils. Il retrouvera son ami Axel Bauer pour un duo inédit sur « Dancing in the Dark », l’un des plus grands succès de Bruce Springsteen, revisité pour l’occasion dans une version intense et complice.

Figure majeure du rock français, Axel Bauer interprétera « L’enfant prodigue », un titre rock à la fois puissant et lumineux, dont le texte est signé Brigitte Fontaine. Extrait de son tout nouvel album « Grand 8 », sorti en février 2026, le morceau s’impose comme un hymne rock, énergique et rassembleur.

Révélation de la scène soul britannique, Will Brown a choisi Taratata pour sa première télévision mondiale avec « Better Man ». Plus qu’une chanson, ce single s’apparente à un véritable voyage introspectif, encourageant chacun à se réinventer et à aspirer à une version plus accomplie de soi-même.

Autrice-compositrice à l’univers délicat, Coline Rio fera également ses débuts dans l’émission avec « Lettre à soi », extrait de son album « Maison », sorti le 10 octobre dernier. Dans ce morceau sensible, l’artiste écrit à celle qu’elle sera plus tard, pour ne pas oublier d’où elle vient.

Encore jamais vu sur le plateau, Fantastic Negrito, l’artiste aux 3 Grammy Awards inclassable et engagé, apportera son énergie brute avec « California Loner », extrait de son album « Son of a Broken Man », un titre à la croisée du blues, du rock et de la soul.

Rappeur incontournable de la scène actuelle, Lujipeka, actuellement en tournée, interprétera « Puzzle », un morceau introspectif sur les failles et les contradictions des relations humaines.

Enfin, Lilly Wood & The Prick fera son retour dans Taratata avec « Christina », morceau à la fois addictif et insaisissable de leur nouvel album du même nom, sorti en janvier. Et le duo partagera un moment avec le musicien virtuose Max Baby sur « Walk on the Wild Side », l'un des plus grands titres de Lou Reed. Une reprise audacieuse et revisitée par deux sensibilités contemporaines.

Tout au long de la soirée, Nagui accompagne les artistes dans des échanges spontanés, entre confidences, souvenirs et regards croisées sur leurs parcours. Un numéro placé sous le signe de la transmission, de la liberté artistique et bien sûr du pur live.