Jeux Olympiques d'hiver : la France célèbre ses champions sur France 2 lundi 23 février 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 23 février 2026 195
France Télévisions poursuit sa mobilisation autour des Jeux Olympiques de Milano Cortina et propose, ce lundi 23 février 2026 à 17:10, une émission en direct pour célébrer le retour des athlètes français à Albertville.

Après deux semaines de compétitions olympiques diffusées sur les antennes de France Télévisions, la rédaction nationale propose une émission spéciale en direct de la Halle olympique d’Albertville dès 17:10 sur France 2 et france.tv, présentée par Louise Ekland et Fabien Lévêque.

Avec leurs invités, ils commenteront en direct le défilé des athlètes, la cérémonie, et l’arrivée du drapeau olympique en France en vue des Jeux d’hiver Alpes françaises 2030. Ils reviendront aussi sur les images fortes de ces Jeux Olympiques d'hiver 2026, les moments marquants des champions tricolores, et évoqueront également les Jeux Paralympiques qui seront lancés le 6 mars et également diffusés sur les antennes de France Télévisions.

Depuis cette Halle emblématique de l’histoire olympique française, ils reviendront sur les Jeux de Chamonix 1924, Grenoble 1968 et Albertville 1992, avant le passage de relais avec Alpes françaises 2030.

Les envoyés spéciaux de France Télévisions seront en duplex au cœur de l’événement, au plus près des athlètes et du public à Albertville, et depuis les stations emblématiques du projet Alpes françaises 2030.

Publié dans Divertissements, Lundi
