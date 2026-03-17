Inédit de "SOS Garage" à Mant avec Vincent Lagaf' jeudi 19 mars 2026 sur RMC Story

Vincent Lagaf´ et Thierry Muscat sillonnent toute la France pour remettre sur les rails des garages au bord de la faillite.
Ensemble, ils vont aider ces garagistes à la dérive ; ils vont identifier les problèmes, proposer des solutions et améliorations, initier le changement et soutenir le nouveau départ, tel est leur challenge.
Volet 13 • Mant
Vincent et son équipe de choc, composée de Pascal, Omar et Jean-Claude, prennent la direction du village de Mant, dans les Landes, pour venir en aide à Christophe et découvrir son garage.
Installé dans une ancienne étable réhabilitée, le lieu s’est transformé au fil du temps en une véritable fourrière à ciel ouvert. Entre carcasses entassées, véhicules en attente et chantiers laissés en suspens, l’ensemble donne une impression d’abandon.
Pour ne rien arranger, Christophe se disperse en cumulant trois activités : la mécanique automobile, la motoculture et la fabrication artisanale. Un rythme difficile à tenir qui fragilise encore un peu plus son entreprise.
Jamais dans l’histoire de "SOS Garage", nos experts n’ont été confrontés à un chantier d’une telle ampleur. À l’intérieur comme à l’extérieur, la mission s’annonce titanesque : en seulement quatre jours, il faudra réorganiser, assainir et relancer l’activité pour tenter de sauver le garage.