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Inédit de "SOS Garage" à Mant avec Vincent Lagaf' jeudi 19 mars 2026 sur RMC Story

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 17 mars 2026 180
Inédit de "SOS Garage" à Mant avec Vincent Lagaf' jeudi 19 mars 2026 sur RMC Story

Jeudi 19 mars 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera un numéro inédit de "SOS Garage" dans lequel Vincent Lagaf' et Thierry Muscat viennent en aide à un garagiste en difficultés à Mant, dans les Landes.

Vincent Lagaf´ et Thierry Muscat sillonnent toute la France pour remettre sur les rails des garages au bord de la faillite.

Ensemble, ils vont aider ces garagistes à la dérive ; ils vont identifier les problèmes, proposer des solutions et améliorations, initier le changement et soutenir le nouveau départ, tel est leur challenge.

Volet 13 Mant

Vincent et son équipe de choc, composée de Pascal, Omar et Jean-Claude, prennent la direction du village de Mant, dans les Landes, pour venir en aide à Christophe et découvrir son garage.

Installé dans une ancienne étable réhabilitée, le lieu s’est transformé au fil du temps en une véritable fourrière à ciel ouvert. Entre carcasses entassées, véhicules en attente et chantiers laissés en suspens, l’ensemble donne une impression d’abandon.

Pour ne rien arranger, Christophe se disperse en cumulant trois activités : la mécanique automobile, la motoculture et la fabrication artisanale. Un rythme difficile à tenir qui fragilise encore un peu plus son entreprise.

Jamais dans l’histoire de "SOS Garage", nos experts n’ont été confrontés à un chantier d’une telle ampleur. À l’intérieur comme à l’extérieur, la mission s’annonce titanesque : en seulement quatre jours, il faudra réorganiser, assainir et relancer l’activité pour tenter de sauver le garage.

Dernière modification le mardi, 17 mars 2026 15:37
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