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La pièce "Drôle de genre" avec Victoria Abril à revoir sur France 4 dimanche 22 mars 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 20 mars 2026 117
La pièce "Drôle de genre" avec Victoria Abril à revoir sur France 4 dimanche 22 mars 2026 (vidéo)

Dimanche 22 mars 2026 à 21:10, France 4 rediffusera la pièce de théâtre "Drôle de genre" avec Victoria Abril, Lionnel Astier, Jade-Rose Parker et Axel Huet.

"Drôle de genre" est la première pièce de la jeune autrice Jade-Rose Parker, également comédienne et présente en plateau. Elle l’a pensée comme un boulevard chic et moderne travaillant sur les codes du genre.

L'histoire en quelques lignes...

Carla est une femme élégante et dynamique qui voue un soutien inconditionnel à son mari, François, un homme politique en pleine campagne électorale. Ils forment un couple solide depuis trente ans.

Leur vie, bien installée, tourne beaucoup autour de François, mais lorsque Carla ouvre ce jour-là un courrier qui lui annonce une nouvelle peu banale, toute cette belle stabilité va fortement être remise en cause. Et comme une catastrophe n’arrive jamais seule, Louise, leur fille adoptive, arrive avec des nouvelles plus contrariantes que rassurantes la concernant.

Avec ce tsunami de révélations, chacun prendra conscience de la valeur de ses croyances, de sa place et dévoilera son vrai visage.

Voici une comédie singulière qui va assurément ébranler vos idées reçues !

Avec : Victoria Abril dans le rôle de Carla - Lionnel Astier dans le rôle de François - Jade-Rose Parker dans le rôle de Louise - Axel Huet dans le rôle de Julien Rachon.
Dernière modification le vendredi, 20 mars 2026 10:09
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