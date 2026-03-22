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"Cauchemar en cuisine" à Médière mardi 24 mars 2026 sur M6 avec Philippe Echebest

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 22 mars 2026 68
"Cauchemar en cuisine" à Médière mardi 24 mars 2026 sur M6 avec Philippe Echebest

Mardi 24 mars 2026 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir un numéro inédit de “Cauchemar en cuisine” dans lequel Philippe Etchebest va intervenir dans un restaurant en grande difficulté à Médière.

Pour ce nouvel inédit, "Cauchemar en cuisine" met le cap sur Médière, dans le Doubs.

Philippe Etchebest répond à l’appel d’un couple de restaurateurs, Isabelle et Sébastien, parents de cinq enfants, dépassés par la situation catastrophique de leur restaurant. Il y a urgence à leur venir en aide !

Rapidement, le chef va constater de nombreuses lacunes. Manque d’organisation, gestion approximative : rien ne semble réellement maîtrisé et, en cuisine comme en salle, les erreurs s’accumulent. Pourtant, derrière ces problèmes, le chef va découvrir une réalité qui va profondément le bouleverser.

Alors va-t-il réussir à venir en aide à Isabelle et Sébastien ?

Dernière modification le dimanche, 22 mars 2026 12:48
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