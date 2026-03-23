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"Canap 91" : L'année 1991 revisitée par Etienne Carbonnier mercredi 25 mars 2026 sur TMC

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 23 mars 2026 221
"Canap 91" : L'année 1991 revisitée par Etienne Carbonnier mercredi 25 mars 2026 sur TMC

Mercredi 25 mars 2026 à 21:25, Etienne Carbonnier vous donne rendez-vous sur TMC pour découvrir un nouveau numéro de "Canap" consacré à l'année 1991.

Etienne Carbonnier propose "Canap 91" un nouveau numéro inédit de son rendez-vous 100% archives.

Retour dans les années 90 pour Etienne Carbonnier et son équipe qui s'attaquent à l'année 1991 : l'ouverture d'Eurodisney se prépare en France, c'est la folie des pin's, les débuts de Fort Boyard, la sortie de l'album "Dangerous" de Michael Jackson et du blockbuster "Terminator 2" avec Arnold Schwarzenegger...

Aux États-Unis, George Bush lance l'opération "Tempête du désert" contre l'Irak, la première guerre couverte en temps réel sur CNN.

"Canap 1991", un prime-événement avec 100% d'archives pour retrouver tous les bons moments de l'époque et réfléchir sur les faits de société.

Dernière modification le lundi, 23 mars 2026 15:25
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