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"La grande régalade" de retour sur W9 mercredi 22 avril 2026 avec Cyril Hanouna

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 31 mars 2026 219
"La grande régalade" de retour sur W9 mercredi 22 avril 2026 avec Cyril Hanouna

Cyril Hanouna vous donne rendez-vous mercredi 22 avril 2026 à 21:15 sur W9 pour une nouvelle édition inédite de "La grande régalade" qui sera diffusée en direct.

Entouré de ses chroniqueurs, Cyril Hanouna voit les choses en grand pour offrir aux téléspectateurs une soirée spectaculaire, placée sous le signe de la générosité, du partage et de l’émotion.

Tout au long de la soirée, les surprises s’enchaînent et les rêves les plus fous prennent vie.

Entre rires et instants bouleversants, Cyril Hanouna et son équipe vivront, eux aussi, des expériences uniques à travers des séquences surprenantes, conçues spécialement pour l'occasion.

Plus qu’une émission, c'est une véritable célébration du partage et de la solidarité.

Dernière modification le mardi, 31 mars 2026 19:39
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