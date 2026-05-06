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"Mask Singer" vendredi 8 mai 2026 sur TF1, l'enquête continue avec de nouveaux personnages

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 6 mai 2026 116
"Mask Singer" vendredi 8 mai 2026 sur TF1, l'enquête continue avec de nouveaux personnages

Vendredi 8 mai 2026, Camille Combal vous donne rendez-vous à 21:10 sur TF1 pour le troisième numéro de la 9ème saison de "Mask Singer".

Après l'élimination la semaine dernière de la Panthère (Véronique Jannot) et de la venue de la première star internationale de la saison, Jason Derulo sous le masque du Hérisson, l'enquête reprend...

Les incroyables derniers personnages de cette 9ème saison feront leur entrée pour vous offrir un show majestueux.

Mais surprise, un costume plus fou que jamais, la Patate, cachera un enquêteur mystère qui se dévoilera avant de rejoindre Kev Adams, Chantal Ladesou, Michaël Youn et Laurent Ruquier.

La plus grande enquête musicale de France se poursuit sur TF1, vendredi 8 mai à 21:10.

Dernière modification le mercredi, 06 mai 2026 14:18
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