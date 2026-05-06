"50 ans de Numéro un - Les Carpentier" à revoir sur France 3 vendredi 8 mai 2026 (vidéo)

Vendredi 8 mai 2026 à 21:10, France 3 rediffusera "50 ans de Numéro un - Les Carpentier" une émission spéciale dans laquelle stars d'hier et d'aujourd'hui sont réunies pour une soirée exceptionnelle à la Carpentier.

Le 5 avril 1975, le couple de producteurs Maritie et Gilbert Carpentier lance ce qui va devenir leur grand rendez-vous mythique du samedi soir : « Numéro un ».

50 ans plus tard, pour célébrer cet anniversaire, quelques-uns des plus grands artistes qui ont participé aux « Numéro un » nous font l’honneur de reprendre leur succès des années 70-80, aux côtés de la nouvelle génération.

C’est l’occasion de duos inédits, spécialement imaginés pour cette soirée évènement.

Comme à l’époque, une soirée entre artistes, sans animateur, mais avec des trésors d’archives pour voir ou revoir cet « Âge d’or des Variétés » et ses figures incontournables : Dalida – Johnny – Cloclo – Charles Aznavour – Joe Dassin – Michel Sardou – Nana Mouskouri – Serge Lama – France Gall et Michel Berger - Annie Cordy ou Thierry le Luron.

Entre décors incroyables, costumes à paillettes, ambiance chic et glamour … nous retrouverons tout ce qui faisait l’esprit des Carpentier et de leurs « Numéro un » qui dura jusqu’à la fin de 1981.

Avec la participation de : Sheila, Dany Brillant, Dave, Anggun, Nicoletta, Linh, Salvatore Adamo, Chantal Goya, David Hallyday, Michel Fugain, Joyce Jonathan, Michèle Bernier, Charlotte Gaccio, Stéphane, Ycare, Zaz, Véronique Sanson.

Et une interview exceptionnelle de Mireille Mathieu & Jean-Jacques Debout.