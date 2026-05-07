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"Les Traîtres", 7ème épisode samedi 9 mai 2026 sur M6 avec Eric Antoine (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 7 mai 2026 207
"Les Traîtres", 7ème épisode samedi 9 mai 2026 sur M6 avec Eric Antoine (vidéo)

Samedi 9 mai 2026 à 21:10 sur M6, Eric Antoine vous proposera de découvrir le 7ème et avant-dernier épisode des "Traîtres" qui promet encore cette semaine son lot de rebondissements...

Après les éliminations de Fatou (traitre), de Victoria Abril (loyale) et du bannissement de Cindy Poumeyrol, la partie continue au Château de Bournel, berceau de traîtrise.

Préparez-vous à vivre le bannissement le plus horrible de toute l'histoire des Traîtres ! 

Isabelle Morini-Bosc va découvrir que c'est son alliée, Adriana Karembeu, qui va la bannir...

Les Traîtres parviendront-ils à surmonter ce choc émotionnel pour affronter la table ronde finale et l'emporter ?

Loyaux et Traîtres, aucun d'entre eux n'est prêt pour ce qui les attend avant la grande finale...

Extrait vidéo

"Je ne veux pas croire que c'est Adriana"
Isabelle Morini-Bosc apprend que sa meilleure amie du jeu était Traître depuis le début...

Dernière modification le vendredi, 08 mai 2026 23:40
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