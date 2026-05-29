La pièce "Une situation délicate" rediffusée sur France 4 dimanche 31 mai 2026 (vidéo)

Ladislas Chollat met en scène la pièce d'Alan Ayckbourn, auteur anglais le plus joué dans son pays après Shakespeare. Une comédie avec une distribution alléchante !
L'histoire en quelques lignes...
Nicolas (Max Boublil), très amoureux de Julie (Elsa Rozenknop), rêve de l’épouser. Touchée par cet amour fou, elle décide de rompre avec son amant Philippe (Gérard Darmon), de plus de 20 ans son aîné et marié à Marianne (Clotilde Courau).
Afin de récupérer les clefs de son studio, elle doit rencontrer une dernière fois Philippe chez lui et fait croire à Nicolas qu’elle se rend chez ses parents. Il va secrètement la suivre.
Malentendus, quiproquos se succèdent ! La catastrophe n’est jamais loin et tous vont se retrouver dans une situation très... délicate !