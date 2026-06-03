"Tous en cuisine" mercredi 3 juin 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

À l'occasion de la coupe du monde, Cyril Lignac embarque les téléspectateurs pour un voyage culinaire en revisitant les grands classiques des nations en compétition.
De son côté, Jérôme Anthony parcourt les villes avec son camion “miam-miam”.
Entre cuisine et passion du football, Jérôme Anthony et Cyril Lignac vous proposent de partager des instants chaleureux aux côtés d’invités liés, par leur métier ou simplement par l’amour du sport, à l’univers du ballon rond. Un seul objectif : faire monter la fièvre du Mondial dans toutes les cuisines de France.
Avant le lancement officiel de la compétition, l’émission entre dans une phase d’échauffement !
L’émission réunit une famille, aux couleurs des Bleus ou de l’équipe qu’elle soutient, invitée à cuisiner en simultané dans une ambiance conviviale et festive.
Aux côtés de Cyril Lignac, les consultants sportifs du groupe M6 partagent leurs expertises pour plonger les téléspectateurs dans l’univers de la compétition.
Enfin, un invité VIP, ancien joueur, passionné de football ou simplement supporter incarnant une nation, se joint à l’expérience depuis chez lui pour cuisiner en direct et partager son regard sur le Mondial.
Le menu et les ingrédients du mercredi 3 juin 2026
Voici le menu qui sera proposé ce soir et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.
Plat • Poule au pot, sauce poulette, riz pilaf
- 1 poulet fermier de 1,2 kg
- 4 carottes épluchées et coupées en tronçons
- 4 poireaux coupés en tronçons
- 4 pommes de terre épluchées et coupées en morceaux
- 1 oignon piqué de 2 clous de girofle
- 2 branches de céleri coupées en tronçons
- 1 bouquet garni
- 1 cuil. à soupe de graisse de canard
- Sel et poivre du moulin
Pour la sauce poulette :
- ½ litre de bouillon de cuisson de la poule
- 100 g de crème fraîche
- 1 cuil. à soupe de farine
- 1 cuil. à soupe de beurre
- Le jus d'1 citron jaune
Pour le riz pilaf :
- 1 oignon épluché et ciselé finement
- 1 cuil. à soupe de beurre demi-sel
- 1 cuil. à soupe d'huile d'olive
- 280 g de riz long
- 10 cl de vin blanc sec
- 60 cl d'eau chaude
- 2 branches de thym frais
- 1 feuille de laurier.
Dessert • Tarte aux noix
- 1 rouleau de pâte sucrée, foncée dans un plat à tarte puis cuite à blanc (20 minutes à 180 °C)
- 150 g de cerneaux de noix torréfiés et concassés
- 15 g de sucre en poudre
- 2 œufs
- 80 g de sucre roux
- 20 g de beurre pommade
- 1 cuil. à soupe de farine
- La pulpe d'1 gousse de vanille.