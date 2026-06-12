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"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 14 juin 2026 sur France 3

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 12 juin 2026 222
"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 14 juin 2026 sur France 3

Dimanche 14 juin 2026 à 13:35 sur France 3, Michel Drucker présentera un nouveau numéro de "Vivement Dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

"Vivement dimanche" reste fidèle à son concept célèbre et populaire. Ce rendez-vous incontournable du dimanche met en lumière les talents d’hier, d’aujourd’hui et de demain : chanteurs, acteurs, humoristes...

Une fois par mois, un hommage est rendu à nos chers disparus. Un de ses proches légitimes est aux côtés de Michel pour en parler et retracer les grands moments de sa carrière.

Ce dimanche 14 juin 2026, Michel Drucker recevra : Alain Duhamel, Vanessa Wagner, France Duhamel, Arnaud Duhamel, Valérie Manns, Kamel Le Magicien, Benjamin Duhamel, Anne Roumanoff, Emmanuel Chaunu.

Pas de seconde partie cette semaine en raison de la retransmission du Tour Auvergne Rhône-Alpes.

Dernière modification le vendredi, 12 juin 2026 21:15
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